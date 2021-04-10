Тухель: "Быть агрессивными — часть ДНК "Челси"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель остался доволен, в какой манере его команды отреагировала на поражение 2:5 от "Вест Бромвича".

В своем предыдущем матче Премьер-Лиги сокрушительно уступив аутсайдеру, в субботу "Челси" реабилитировался за тот результат уверенной победой над "Кристал Пэлас" со счетом 1:4.



Благодаря этой победе "синие" вернулись на четвертую позицию в таблице, а Клопп лишь может похвалить своих подопечных за соответствие ДНК клуба.



"Против "Вест Бромвича" все было плохо. Результат был ужасен, но статистика говорила, что мы играли не так уж плохо. Сегодня мы были очень голодны, полны уверенности в себе и хотели играть в очень агрессивный футбол, высоко отбирая мяч. Мы были полностью сосредоточены и хорошо настроились на матч. Быть агрессивными — это часть нашей ДНК. Так и должно быть, и сегодня мы это показали".



"Конечно, я приехал в Англию с целью финишировать в топ-4. Мы идем своим путем и постоянно нуждаемся в положительных результатах. На прошлой неделе нам не повезло, но мы не можем постоянно оглядываться на другие команды. Мы в разгаре гонки. Наша цель — финишировать в топ-4, но нам будет тяжело до самого конца", — сообщил Тухель Sky Sports.