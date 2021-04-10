Роджерс уверен, что его команда не поскользнется в этот раз
Наставник "Лестера" Брендан Роджерс уверен, что на сей раз его команда не провалит концовку сезона.
Выиграв только два из девяти заключительных матчей прошлого сезона Премьер-Лиги, "Лестер" финишировал за пределами топ-4.
Прямо сейчас "лисы" занимают третью позицию, и фанаты, естественно, опасаются повторения прошлогоднего сценария, однако Роджерс уверен, что его команда удержится в зоне Лиги Чемпионов.
"Чтобы стать сильнее и закалить свой дух, тебе в том числе нужны и неудачи. Именно это случилось с нами в прошлом году".
"Однако, думаю, наша команда добавила в зрелости. Наша команда по-прежнему молода, и временами это проявляется. Но у нас очень искренний коллектив. В этом сезоне мы чувствуем себя гораздо спокойнее, но при этом по-прежнему хотим атаковать и быть агрессивными".
"В этом сезоне в нашей игре появилось спокойствие, и это важное изменение в настрое команды. В прошлом сезоне в этот период было наоборот".
"Для нас стало бы успехом попадание в еврокубки второй год подряд. Конечно, мы хотим попасть в Лигу Чемпионов, мы хотим финишировать как можно выше, и мы собираемся сражаться ради этого".
"Также мы в полуфинале Кубка Англии и имеем шанс выйти в финал. Мы предвкушаем концовку сезона", — цитирует Роджерса Daily Mirror.
10.04.2021 22:00
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соасть слиппи джи!!!!!!
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