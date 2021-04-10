"Челси" разгромил "Пэлас"

"Челси" практически не встретил сопротивления со стороны "Кристал Пэлас", разгромив своего соперника со счетом 1:4 и вернувшись на четвертое место в Премьер-Лиге.

Стартовый состав "орлов" не изменился относительно 1:1 с "Эвертоном".



В старте у "синих" появились Курт Зума, Кристиан Пулишич и Каллум Хадсон-Одои, заменив Андреаса Кристенсена, Риса Джеймса и Тимо Вернера.



"Челси" сразу взял соперника в тиски, легко и быстро открыв счет. На восьмой минуте голкипер хозяев Висенте Гуаита отразил коварный удар Пулишича пяткой, однако атака гостей продолжилась, и во второй ее волне Кай Хаверц принял мяч на правом краю штрафной, а затем закрутил мяч в дальний угол ворот — 0:1.



Спустя пару минут "синие" удвоили счет. На сей раз Хаверц оказался на левом краю штрафной, но решил не бить, а сделал короткую передачу на подключившегося Пулишича, который неотразимо пробил с угла вратарской — 0:2.



"Челси" полностью переигрывал "орлов", которые на 22-й минуте едва не пропустили еще. Однако Гуаита отразил удар Хаверца, а Пулишич слегка не поспел на добивание.



Счет все-таки стал разгромным. На 30-й минуте Мейсон Маунт навесил со штрафного, а Зума мощно выпрыгнул и пробил головой — 0:3.



Еще до перерыва Зума мог оформить дубль, однако после подачи Маунтом углового и удара головой Курта вынос с линии ворот совершил Патрик Ван Анхольт.



Во втором тайме "Челси" больше плыл по течению, чем диктовал игру. "Синие" старались ровно настолько, чтобы у соперника не возникало моментов.



Хозяева банально не могли пробить в створ ворот, но это не помешало им отыграть один гол на 63-й минуте. Это Кристиан Бентеке поборол Бена Чилуэлла в воздухе после навеса с левого фланга от Джеффри Шлюппа — 1:3.



Гол престижа успокоил "Пэлас", а вот гости слегка взбодрились и на 78-й минуте восстановили прежнюю разницу в счете. Небольшое касание Гари Кэхилла не помешало Рису Джеймсу доставить мяч к дальней штанге, куда уже подоспел Пулишич — 1:4.



Заранее понимая, что сил на весь матч после выезда в Севилью может не хватить, "Челси" не стал откладывать дело в долгий ящик и быстро обеспечил результат, из-за чего второй тайм стал формальностью.



"Кристал Пэлас" — "Челси". Отчет о матче