"Челси" разгромил "Пэлас"

Кристиан Пулишич "Челси" практически не встретил сопротивления со стороны "Кристал Пэлас", разгромив своего соперника со счетом 1:4 и вернувшись на четвертое место в Премьер-Лиге.

Стартовый состав "орлов" не изменился относительно 1:1 с "Эвертоном".

В старте у "синих" появились Курт Зума, Кристиан Пулишич и Каллум Хадсон-Одои, заменив Андреаса Кристенсена, Риса Джеймса и Тимо Вернера.

"Челси" сразу взял соперника в тиски, легко и быстро открыв счет. На восьмой минуте голкипер хозяев Висенте Гуаита отразил коварный удар Пулишича пяткой, однако атака гостей продолжилась, и во второй ее волне Кай Хаверц принял мяч на правом краю штрафной, а затем закрутил мяч в дальний угол ворот — 0:1.

Спустя пару минут "синие" удвоили счет. На сей раз Хаверц оказался на левом краю штрафной, но решил не бить, а сделал короткую передачу на подключившегося Пулишича, который неотразимо пробил с угла вратарской — 0:2.

"Челси" полностью переигрывал "орлов", которые на 22-й минуте едва не пропустили еще. Однако Гуаита отразил удар Хаверца, а Пулишич слегка не поспел на добивание.

Счет все-таки стал разгромным. На 30-й минуте Мейсон Маунт навесил со штрафного, а Зума мощно выпрыгнул и пробил головой — 0:3.

Еще до перерыва Зума мог оформить дубль, однако после подачи Маунтом углового и удара головой Курта вынос с линии ворот совершил Патрик Ван Анхольт.

Во втором тайме "Челси" больше плыл по течению, чем диктовал игру. "Синие" старались ровно настолько, чтобы у соперника не возникало моментов.

Хозяева банально не могли пробить в створ ворот, но это не помешало им отыграть один гол на 63-й минуте. Это Кристиан Бентеке поборол Бена Чилуэлла в воздухе после навеса с левого фланга от Джеффри Шлюппа — 1:3.

Гол престижа успокоил "Пэлас", а вот гости слегка взбодрились и на 78-й минуте восстановили прежнюю разницу в счете. Небольшое касание Гари Кэхилла не помешало Рису Джеймсу доставить мяч к дальней штанге, куда уже подоспел Пулишич — 1:4.

Заранее понимая, что сил на весь матч после выезда в Севилью может не хватить, "Челси" не стал откладывать дело в долгий ящик и быстро обеспечил результат, из-за чего второй тайм стал формальностью.

"Кристал Пэлас" — "Челси". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2021 21:20

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Последние комментарии:




  1. alexander-arnold 10.04.2021 22:14 # alexander-arnold
    Бензема шикарный забил пяточкой.

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  2. roberto-89 10.04.2021 22:06 # roberto-89
    Великий Зидан выиграет Ла лигу )))) Атлетико сам себя ликвидирует )

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  3. dallaslp 10.04.2021 22:04 # dallaslp
    с учетом начавшегося матча, Барса уже на первом месте)
    Привет, Симеоне)

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  4. chelsiukpro 10.04.2021 21:58 # chelsiukpro
    Ну чё РЕАЛ-БАРСА

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  5. roberto-89 10.04.2021 21:47 # roberto-89
    Норм тут пенсы погорели кзеехехехехехе, понимают что очень скоро ЛФК их нахуй вынесет из 4, а потом выебут манков и их тоже на колени опустят)))

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  6. ry-l 10.04.2021 21:46 # ry-l
    Какое же гавно ходжсон тренирует, что ему даже хаверц забить смог....

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  7. thegodfather 10.04.2021 21:39 # thegodfather
    1(1) 23(10)

    :D

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  8. ry-l 10.04.2021 21:38 # ry-l
    Договорной матч.
    Очевидно, что тухель договорился с ходжсоном, чтобы хаверцу не мешали в первом тайме.

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  9. sisyazavr 10.04.2021 21:36 # sisyazavr
    Жду красных скаузеров наряду с Челси в топ-4.
    Хаверца удары это просто уровень 8-летнего мальчика
    Пулишич топарище

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  10. sausage 10.04.2021 21:36 # sausage
    Ну если бы Ливерпуль с 7 места за два тура выкинул бы Челси из 4-ки, было бы орево и местные синяки залезли бы под шконку. Ну и так норм, вся борьба впереди, а пенсы уже на очке.

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  11. mototroller 10.04.2021 21:35 # mototroller
    Колбасные. Ладно ваше 4 место а наше кубок ЛЧ. Согласны?

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  12. bezviz 10.04.2021 21:31 # bezviz
    колбаса понюхала место в ЛЧ пару часов и опять принялась жопу пенсов вынюхивать ахах))

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  13. staryi-eblan 10.04.2021 21:31 # staryi-eblan
    Рюдигер провел сильнейший матч за Челси в этом итоге.

    Хаверц легко мог хет-трик сделать, но бьет плохо и слабо.

    рs. "Годзилла вс. Конга" средний фильм

    рs. Хэм через тур надо обыгрывать обязательно

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  14. jirrort 10.04.2021 21:30 # jirrort
    ГЕГЕМОНСИ!!!!!

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  15. chelsea 10.04.2021 21:29 # chelsea
    жуткие топарики

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  16. thegodfather 10.04.2021 21:28 # thegodfather
    Изи катка

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  17. chelsiukpro 10.04.2021 21:25 # chelsiukpro
    Накуй надо Лестер выкидывать! Там должны быть пенсы и колбасники в ТОП4

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