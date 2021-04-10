"Челси" разгромил "Пэлас"
"Челси" практически не встретил сопротивления со стороны "Кристал Пэлас", разгромив своего соперника со счетом 1:4 и вернувшись на четвертое место в Премьер-Лиге.
Стартовый состав "орлов" не изменился относительно 1:1 с "Эвертоном".
В старте у "синих" появились Курт Зума, Кристиан Пулишич и Каллум Хадсон-Одои, заменив Андреаса Кристенсена, Риса Джеймса и Тимо Вернера.
"Челси" сразу взял соперника в тиски, легко и быстро открыв счет. На восьмой минуте голкипер хозяев Висенте Гуаита отразил коварный удар Пулишича пяткой, однако атака гостей продолжилась, и во второй ее волне Кай Хаверц принял мяч на правом краю штрафной, а затем закрутил мяч в дальний угол ворот — 0:1.
Спустя пару минут "синие" удвоили счет. На сей раз Хаверц оказался на левом краю штрафной, но решил не бить, а сделал короткую передачу на подключившегося Пулишича, который неотразимо пробил с угла вратарской — 0:2.
"Челси" полностью переигрывал "орлов", которые на 22-й минуте едва не пропустили еще. Однако Гуаита отразил удар Хаверца, а Пулишич слегка не поспел на добивание.
Счет все-таки стал разгромным. На 30-й минуте Мейсон Маунт навесил со штрафного, а Зума мощно выпрыгнул и пробил головой — 0:3.
Еще до перерыва Зума мог оформить дубль, однако после подачи Маунтом углового и удара головой Курта вынос с линии ворот совершил Патрик Ван Анхольт.
Во втором тайме "Челси" больше плыл по течению, чем диктовал игру. "Синие" старались ровно настолько, чтобы у соперника не возникало моментов.
Хозяева банально не могли пробить в створ ворот, но это не помешало им отыграть один гол на 63-й минуте. Это Кристиан Бентеке поборол Бена Чилуэлла в воздухе после навеса с левого фланга от Джеффри Шлюппа — 1:3.
Гол престижа успокоил "Пэлас", а вот гости слегка взбодрились и на 78-й минуте восстановили прежнюю разницу в счете. Небольшое касание Гари Кэхилла не помешало Рису Джеймсу доставить мяч к дальней штанге, куда уже подоспел Пулишич — 1:4.
Заранее понимая, что сил на весь матч после выезда в Севилью может не хватить, "Челси" не стал откладывать дело в долгий ящик и быстро обеспечил результат, из-за чего второй тайм стал формальностью.
"Кристал Пэлас" — "Челси". Отчет о матче
10.04.2021 21:20
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Последние комментарии:
Бензема шикарный забил пяточкой.
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Великий Зидан выиграет Ла лигу )))) Атлетико сам себя ликвидирует )
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с учетом начавшегося матча, Барса уже на первом месте)
Привет, Симеоне)
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Ну чё РЕАЛ-БАРСА
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Норм тут пенсы погорели кзеехехехехехе, понимают что очень скоро ЛФК их нахуй вынесет из 4, а потом выебут манков и их тоже на колени опустят)))
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Какое же гавно ходжсон тренирует, что ему даже хаверц забить смог....
(ответить)
1(1) 23(10)
:D
(ответить)
Договорной матч.
Очевидно, что тухель договорился с ходжсоном, чтобы хаверцу не мешали в первом тайме.
(ответить)
Жду красных скаузеров наряду с Челси в топ-4.
Хаверца удары это просто уровень 8-летнего мальчика
Пулишич топарище
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Ну если бы Ливерпуль с 7 места за два тура выкинул бы Челси из 4-ки, было бы орево и местные синяки залезли бы под шконку. Ну и так норм, вся борьба впереди, а пенсы уже на очке.
(ответить)
Колбасные. Ладно ваше 4 место а наше кубок ЛЧ. Согласны?
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колбаса понюхала место в ЛЧ пару часов и опять принялась жопу пенсов вынюхивать ахах))
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Рюдигер провел сильнейший матч за Челси в этом итоге.
Хаверц легко мог хет-трик сделать, но бьет плохо и слабо.
рs. "Годзилла вс. Конга" средний фильм
рs. Хэм через тур надо обыгрывать обязательно
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ГЕГЕМОНСИ!!!!!
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жуткие топарики
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Изи катка
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Накуй надо Лестер выкидывать! Там должны быть пенсы и колбасники в ТОП4
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