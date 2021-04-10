Салах опасался, что "Ливерпуль" снова проиграет на "Энфилде"
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признался, что его команда опасалась очередного домашнего поражения в матче против "Астон Виллы".
В субботу "красным" удалось прервать серию из шести домашних поражений подряд в Премьер-Лиге, вырвав победу со счетом 2:1.
Однако игра проходила очень тяжело для Салаха и партнеров, особенно в первом тайме, когда "Вилла" забила, а гол "Ливерпуля" был отменен VAR из-за офсайда.
"Наконец-то! Это был отличный матч, тяжелый матч, но мы одержали победу, и это самое важное".
"Мы проиграли пару матчей здесь, и внутри у нас было ощущение: "О, нет, только не снова". Однако мы хорошо потрудились во втором тайме".
"Было важно победить. Кажется, осталось только семь матчей? Так что победить было действительно важно".
"Мы хотим попасть в Лигу Чемпионов на будущий год, и нам просто нужна концентрация на каждом матче. Мы должны постараться выиграть их все. Надеюсь, мы займем это четвертое место", — сообщил Салах Sky Sports.
10.04.2021 21:00
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Вот это настрой у арабской проститутки
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Правильно опасался дельфин. Для колбасников домашние поражения уже рутина. Сегодня тоже должны были разгромно проигрывать, но отскочили, одержав первую за весь год победу на своей портовой помойке. Позорище.
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1 КОРОЛИ 32 74
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4 Портовые проститутки 31 52
Источник: http://fapl.ru/
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