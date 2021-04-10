Салах опасался, что "Ливерпуль" снова проиграет на "Энфилде"

Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признался, что его команда опасалась очередного домашнего поражения в матче против "Астон Виллы".

В субботу "красным" удалось прервать серию из шести домашних поражений подряд в Премьер-Лиге, вырвав победу со счетом 2:1.

Однако игра проходила очень тяжело для Салаха и партнеров, особенно в первом тайме, когда "Вилла" забила, а гол "Ливерпуля" был отменен VAR из-за офсайда.

"Наконец-то! Это был отличный матч, тяжелый матч, но мы одержали победу, и это самое важное".

"Мы проиграли пару матчей здесь, и внутри у нас было ощущение: "О, нет, только не снова". Однако мы хорошо потрудились во втором тайме".

"Было важно победить. Кажется, осталось только семь матчей? Так что победить было действительно важно".

"Мы хотим попасть в Лигу Чемпионов на будущий год, и нам просто нужна концентрация на каждом матче. Мы должны постараться выиграть их все. Надеюсь, мы займем это четвертое место", — сообщил Салах Sky Sports.


Метки Астон Вилла, Ливерпуль, Премьер-Лига, Салах

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2021 21:00

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  1. jirrort 10.04.2021 21:30 # jirrort
    Вот это настрой у арабской проститутки

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  2. true-manc 10.04.2021 21:05 # true-manc
    Правильно опасался дельфин. Для колбасников домашние поражения уже рутина. Сегодня тоже должны были разгромно проигрывать, но отскочили, одержав первую за весь год победу на своей портовой помойке. Позорище.

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    1 КОРОЛИ 32 74
    ...
    4 Портовые проститутки 31 52

    Источник: http://fapl.ru/

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