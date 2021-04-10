Клопп: "Не могу вспомнить, когда нам последний раз было легко"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу 2:1 над "Астон Виллой".

Гол Трента Александер-Арнольда в компенсированное время позволил "Ливерпулю" вырвать свою первую с 16 декабря домашнюю победу в Премьер-Лиге.



Клопп чувствует, что эта победа далась его команде со скрипом, однако иного Юрген и не ожидал, учитывая результаты своей команды на "Энфилде" в последнее время.



"Я не могу вспомнить, когда нам последний раз было легко, но это нормально в нашем положении после шести домашних поражений подряд. У "Астон Виллы" очень хорошая команда. Мы играли хорошо, очень хорошо, а затем совершили единственную в первом тайме ошибку, и вы видели, к чему это привело".



"Также мы забили гол, который был почему-то отменен. Я не знаю, почему. Ты уходишь на перерыв, думая: "Что здесь происходит?" Во втором тайме мы должны были играть креативнее и продолжать прессинговать, как в первом тайме".



"В конце концов, когда уступаешь 0:1, важно лишь забить, и мы это сделали. Это был отличный гол, действительно славный, а второй — еще лучше! Мы пошли на риск, выпустив еще одного полузащитника, но это сыграло свою роль в обоих голах".



"Мы лишь должны выигрывать свои матчи и подвергать другие команды давлению. Нам некогда терять время", – сообщил Клопп BBC.