"Ливерпуль" впервые в 2021 году победил дома

"Ливерпуль" прервал серию из шести домашних поражений подряд в Премьер-Лиге, вырвав победу 2:1 против "Астон Виллы" благодаря голу Трента Александер-Арнольда в компенсированное время.

По сравнению с поражением 3:1 от "Реала" в стартовый состав "красных" вернулись Джеймс Милнер и Роберто Фирмино, заменив Наби Кейта и Садио Мане.



Две перестановки произошло и у "вилланов". Марвелус Накамба и Трезебе появились вместо Анвара Эль-Гази и Моргана Сансона.



В первом тайме "Вилла" довольно неплохо выдерживала давление "Ливерпуля", совершив грубую ошибку лишь на 13-й минуте, когда Тайрон Мингс пропустил мяч под ногой на Мохамеда Салаха, но тот промахнулся мимо угла ворот с убойной позиции.



У "красных" определенно сбился прицел — команда Юргена Клоппа совершила еще немало промахов и никак не могла серьезно напрячь голкипера гостей Эмилиано Мартинеса.



Атаки "вилланов" были редкими и робкими, но это не помешало им открыть счет на 43-й минуте. Получив мяч от Джона Макгинна на границе штрафной площади, вторым касанием Олли Уоткинс пробил низом — 0:1. Алиссон явно проспал этот удар.



В концовке первого тайма "Ливерпуль" ответил голом Роберто Фирмино, который подхватил мяч после заблокированного удара Диогу Жоты и поразил цель, однако взятие ворот не было засчитано — система VAR обнаружила микроскопический офсайд в ходе результативной комбинации.



С началом второго тайма "красные" принялись яростно давить, и в таком режиме команда Дина Смита продержалась недолго — до 57-й минуты. Мартинес, наконец, показал себя во всей красе, отразив пушечный удар Энди Робертсона, а Салах, опередив Мингса, сыграл головой на добивании — 1:1.



Правда, уже спустя пять минут гости вновь могли выйти вперед. Трезеге наносил крученый удар внешней стороной стопы из пределов штрафной, но попал в штангу.



В дальнейшем "Ливерпуль" не показывал особого рвения к победе. Страх нарваться на контратаку превалировал над желанием взять все три очка.



В концовке игра была практически равной, и все шло к ничейному результату, однако в компенсированное время "красным" удалось вырвать победу. Мартинес отразил удар в упор Тиаго Алькантары, но мяч отскочил на границу штрафной к Тренту Александер-Арнольду, который чуть подработал снаряд и пробил в дальний угол ворот — 2:1.



"Ливерпулю" удалось по-настоящему взвинтить темп в начале второго тайма, но в остальное время матча игра "красных" оставляла желать лучшего — оборона выглядела хрупкой, а у атакующих игроков сбился прицел. Победный гол случился без особых на то предпосылок, став моральной компенсацией для мерсисайдцев за предыдущие неудачи.



"Ливерпуль" — "Астон Вилла". Отчет о матче