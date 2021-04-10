"Ливерпуль" впервые в 2021 году победил дома
"Ливерпуль" прервал серию из шести домашних поражений подряд в Премьер-Лиге, вырвав победу 2:1 против "Астон Виллы" благодаря голу Трента Александер-Арнольда в компенсированное время.
По сравнению с поражением 3:1 от "Реала" в стартовый состав "красных" вернулись Джеймс Милнер и Роберто Фирмино, заменив Наби Кейта и Садио Мане.
Две перестановки произошло и у "вилланов". Марвелус Накамба и Трезебе появились вместо Анвара Эль-Гази и Моргана Сансона.
В первом тайме "Вилла" довольно неплохо выдерживала давление "Ливерпуля", совершив грубую ошибку лишь на 13-й минуте, когда Тайрон Мингс пропустил мяч под ногой на Мохамеда Салаха, но тот промахнулся мимо угла ворот с убойной позиции.
У "красных" определенно сбился прицел — команда Юргена Клоппа совершила еще немало промахов и никак не могла серьезно напрячь голкипера гостей Эмилиано Мартинеса.
Атаки "вилланов" были редкими и робкими, но это не помешало им открыть счет на 43-й минуте. Получив мяч от Джона Макгинна на границе штрафной площади, вторым касанием Олли Уоткинс пробил низом — 0:1. Алиссон явно проспал этот удар.
В концовке первого тайма "Ливерпуль" ответил голом Роберто Фирмино, который подхватил мяч после заблокированного удара Диогу Жоты и поразил цель, однако взятие ворот не было засчитано — система VAR обнаружила микроскопический офсайд в ходе результативной комбинации.
С началом второго тайма "красные" принялись яростно давить, и в таком режиме команда Дина Смита продержалась недолго — до 57-й минуты. Мартинес, наконец, показал себя во всей красе, отразив пушечный удар Энди Робертсона, а Салах, опередив Мингса, сыграл головой на добивании — 1:1.
Правда, уже спустя пять минут гости вновь могли выйти вперед. Трезеге наносил крученый удар внешней стороной стопы из пределов штрафной, но попал в штангу.
В дальнейшем "Ливерпуль" не показывал особого рвения к победе. Страх нарваться на контратаку превалировал над желанием взять все три очка.
В концовке игра была практически равной, и все шло к ничейному результату, однако в компенсированное время "красным" удалось вырвать победу. Мартинес отразил удар в упор Тиаго Алькантары, но мяч отскочил на границу штрафной к Тренту Александер-Арнольду, который чуть подработал снаряд и пробил в дальний угол ворот — 2:1.
"Ливерпулю" удалось по-настоящему взвинтить темп в начале второго тайма, но в остальное время матча игра "красных" оставляла желать лучшего — оборона выглядела хрупкой, а у атакующих игроков сбился прицел. Победный гол случился без особых на то предпосылок, став моральной компенсацией для мерсисайдцев за предыдущие неудачи.
"Ливерпуль" — "Астон Вилла". Отчет о матче
10.04.2021 19:00
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Последние комментарии:
Пенсов все равно выкинут из биг 4 братишки
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нет смысла смотреть какой график у Челси и лузерки, ну у нас чуть сложнее соперники. но на минуточку, для Челси скажем сити по сложности как для лузерки астон вилла или брайтон, зато Челси на изи рвет такие команды, тут смотреть нужно на игру команды, ее текущую форму, возможности состава, у лузерки вратарь косячный и защита, чмоне сднил, им бы в ЛЕ попасть а они всерьез думают что топ-4 светит)
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Ибра на радостях продленного контракта решил удалиться с поля)
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10.04.2021 19:31 #
alexander-arnold
Думаю после такого напряженного матча можно посмотреть игру Челси и поднять себе настроение
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Источник: http://fapl.ru/posts/85198/?c=1#c7322249
ахахаха челик ну как там настроение, поднялось?))
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Челси хорош в движухе, порвали в ноль. Но КП тоже немощи, хз зачем на поле вышли? Бывает конечно, когда всё летит и ничего сделать не можешь, но такими амёбами выйти против команды из топ6, как-то некрасиво.
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Хорошенько Хаверц пописял на хейтеров, обожаю такие моменты)))
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Первый тайм огонь. В атаке многое получалось, мало ошибок в пасах было. Так бы и в дальнейшем :) Хаверц пару лямов отработал))
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ГЕГЕМОНСИ велик!!!Азеры пидорасы!!!!!!!!!!
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Чот в Одои вообще не верю. Даже несмотря на то, что ему 20... Техника есть, скорость, но мозг полностью отсутствует. Хитрость тоже, принятие решений... Не верю, что этому можно научится, если даже проблесков в 20 лет нет
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28% против 72% по владению мячем и 0 против 11 ударов.
Кп вообще в курсе, что они тоже могут атаковать?
Вангую после такого матча очередной дроч на сухарь Менди, который мог вообще не выходить на поле
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Бля, классик пенсы местные времен тренера-Лэмпса))
Тухель прикормил хуевой игрой против Вба и теперь все потекли от 3:0 над днищами с 15го места))
Чет в шепотину)
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Как можно не радоваться, если за клуб играет Маунт. Будущая суперзвезда, не только английского футбола. Смотрите и наслаждайтесь.
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Зума > Фирмино
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Кого там ещё райл xyecосит? Аспилткуэту? Ждите гол от кэпа.
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Тише, тише, а то португезам проебёте. Как Челси реагирует на всос, мы уже видели в среду, а как на такие изишные победы, пока никто не знает)
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смотришь на этот тотальный футбол от Челси и г0вноигру лузерку и становится соверешенно понятно кто будет в 4-ке! удачи в ЛЕ, портовые хуес0сы))
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Челси Челси Челсииии
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КП вобще не играет.
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Зума это оружие, которые мы хуёво используем. Ему надо норм подача и он тупо любого может обыграть наверху. Но для этого, опять же, надо норм подачи
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пись на зеропук
удачи в ле
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