Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поздравил "великолепный" "Лидс" с победой над своей командой.

В субботу "Сити" потерпел домашнее поражение от новичка Премьер-Лиги со счетом 1:2, более тайма играя с преимуществом в одного игрока.



При этом решающий гол "горожане" пропустили уже в компенсированное время, нарвавшись на контратаку "Лидса". Гвардиола лишь может похвалить соперника.



"В полных составах игра была напряженной, и мы пропустили гол, которого можно было избежать. Мы были недостаточно агрессивны возле чужих ворот".



"Мы доходили до ударных позиций, но не могли забить. После удаления у соперника мы стали создавать чуть больше, но в итоге пропустили еще раз".



"Такие вещи случаются — нам противостояла великолепная команда, и я поздравляю "Лидс". Наши моменты были не слишком явными, мы создали недостаточно".



"Если я играю матч, я играю на победу. Парни старались, но не смогли", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.