Гвардиола поздравил "великолепный" "Лидс" с победой
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поздравил "великолепный" "Лидс" с победой над своей командой.
В субботу "Сити" потерпел домашнее поражение от новичка Премьер-Лиги со счетом 1:2, более тайма играя с преимуществом в одного игрока.
При этом решающий гол "горожане" пропустили уже в компенсированное время, нарвавшись на контратаку "Лидса". Гвардиола лишь может похвалить соперника.
"В полных составах игра была напряженной, и мы пропустили гол, которого можно было избежать. Мы были недостаточно агрессивны возле чужих ворот".
"Мы доходили до ударных позиций, но не могли забить. После удаления у соперника мы стали создавать чуть больше, но в итоге пропустили еще раз".
"Такие вещи случаются — нам противостояла великолепная команда, и я поздравляю "Лидс". Наши моменты были не слишком явными, мы создали недостаточно".
"Если я играю матч, я играю на победу. Парни старались, но не смогли", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.
10.04.2021 18:00
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красавчик всё по делу сказано, а не ноет как очкастый клоп.
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Как не стыдно! Пеп, иди сюда бл*ть!
-Хосеп, что за мотивация?
-Мотивация была плохая? Создали 15 моментов.
-Ну а где голы?! И почему нам забили?
-Пропустили мы два, и чё?
-А самим нам не надо было забивать?
-Надо было.
-Хосеп, один вопрос: почему мы играем без забивного нападающего?
-Ферран Торрес сегодня отличился всё равно, и Стерлинг имел кучу моментов.
-У нас одни полузащитники в команде, полузащитники!
-Ну потому что мы думали, что нам одного Агуэро еще хватит.
-Я пишу на фапле КОРОЛИ!!! уже 10 лет, почему я должен смотреть сегодня на это позорище?
-Бл*ть, ну получилось так. Портовые со своими напами вообще в зоне ЛЕ, им даже сраная Астон Вилла 7 мячей отгружала.
-Хосеп, я знаю, что финансовый fair play напрягал, но его вроде отменяют.
-Ладно, тру-манк, не ной. Купим Холанда этим летом.
Пеп, удачи! Пеп, верим!
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