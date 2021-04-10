Гвардиола поздравил "великолепный" "Лидс" с победой

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поздравил "великолепный" "Лидс" с победой над своей командой.

В субботу "Сити" потерпел домашнее поражение от новичка Премьер-Лиги со счетом 1:2, более тайма играя с преимуществом в одного игрока.

При этом решающий гол "горожане" пропустили уже в компенсированное время, нарвавшись на контратаку "Лидса". Гвардиола лишь может похвалить соперника.

"В полных составах игра была напряженной, и мы пропустили гол, которого можно было избежать. Мы были недостаточно агрессивны возле чужих ворот".

"Мы доходили до ударных позиций, но не могли забить. После удаления у соперника мы стали создавать чуть больше, но в итоге пропустили еще раз".

"Такие вещи случаются — нам противостояла великолепная команда, и я поздравляю "Лидс". Наши моменты были не слишком явными, мы создали недостаточно".

"Если я играю матч, я играю на победу. Парни старались, но не смогли", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.


Метки Гвардиола, Лидс, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2021 18:00

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  1. manutd-20champ 10.04.2021 19:00 # manutd-20champ
    красавчик всё по делу сказано, а не ноет как очкастый клоп.

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  2. true-manc 10.04.2021 18:04 # true-manc
    Как не стыдно! Пеп, иди сюда бл*ть!

    -Хосеп, что за мотивация?
    -Мотивация была плохая? Создали 15 моментов.
    -Ну а где голы?! И почему нам забили?
    -Пропустили мы два, и чё?
    -А самим нам не надо было забивать?
    -Надо было.
    -Хосеп, один вопрос: почему мы играем без забивного нападающего?
    -Ферран Торрес сегодня отличился всё равно, и Стерлинг имел кучу моментов.
    -У нас одни полузащитники в команде, полузащитники!
    -Ну потому что мы думали, что нам одного Агуэро еще хватит.
    -Я пишу на фапле КОРОЛИ!!! уже 10 лет, почему я должен смотреть сегодня на это позорище?
    -Бл*ть, ну получилось так. Портовые со своими напами вообще в зоне ЛЕ, им даже сраная Астон Вилла 7 мячей отгружала.
    -Хосеп, я знаю, что финансовый fair play напрягал, но его вроде отменяют.
    -Ладно, тру-манк, не ной. Купим Холанда этим летом.

    Пеп, удачи! Пеп, верим!

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