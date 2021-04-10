Чарли Адам: "Тирни готов к переходу в топ-клуб"

Бывший игрок "Ливерпуля" и сборной Шотландии Чарли Адам считает, что левый защитник "Арсенала" Киран Тирни готов к переходу в топ-клуб.

Тирни выступает за "Арсенал" с 2019 года и этот сезон может назвать своим лучшим на "Эмирейтс", несмотря на ряд перенесенных травм.



Адамс чувствует, что теперь его 23-летний соотечественник готов уйти на повышение, принеся "канонирам" минимум 50 миллионов фунтов.



"Я не удивлюсь, если "Реал", "Манчестер Сити" или какой-нибудь другой клуб из высших эшелонов обратится насчет него летом".



"Думаю, теперь он готов. Он перешел в "Арсенал" травмированным, затем пропустил какое-то время из-за проблем с пахом и плечами".



"Но он преодолел этот период и созрел до игрока топ-уровня. Убежден, он готов к переходу на следующий уровень. Его цена начинается с 50 миллионов фунтов", — цитирует Адама Daily Mail.