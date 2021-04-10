"Лидс" вдесятером шокировал "Сити"

Лидс Более половины матча играя вдесятером, "Лидс" смог нанести домашнее поражение "Манчестер Сити" – 1:2.

Относительно матча Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии" Хосеп Гвардиола ввел в стартовый состав "горожан" сразу семь новых игроков, включая Натана Аке, Александра Зинченко и Фернандиньо.

Из-за условий арендного соглашения "белые" не смогли задействовать Джека Харрисона, чье место в старте занял Элдер Кошта.

Матч начался ожидаемо — при значительном территориальном преимуществе хозяев. Но первый потенциально голевой момент создали гости. На 16-й минуте защитник "Сити" Джон Стоунс ошибся, прерывая прострел Тайлера Робертса, однако открывавшийся на убойной позиции Патрик Бэмфорд не ожидал такого подарка.

Впрочем, этой вспышкой "Лидс" и ограничился, вскоре перейдя на осадное положение. "Горожане" начали пристреливаться, но многих их удары самоотверженно блокировались защитниками соперника или получались неточными.

А гости свой первый в матче удар в створ нанесли только на 42-й минуте — и забили! Жоау Канселу не помешал соотечественнику Коште завладеть мячом на фланге после паса верхом через полполя. Элдер сделал передачу Бэмфорду, а тот откатил на линию штрафной площади Стюарту Далласу, который нанес удар низом с касанием штанги — 0:1.

А в самой концовке первого тайма Лиам Купер грубо сыграл против Габриэля Жезуса, и рефери Андре Марринер, обратившись к VAR, оставил "Лидс" вдесятером.

После перерыва "Лидс" просто окопался в своей штрафной и принялся играть на отбой. Давление Сити" было очень серьезным, однако голкипер "белых" Илан Мелье и его защитники держались.

За 15 минут до конца гости все-таки дрогнули. Фернандиньо сделал передачу на правый край штрафной Бернарду Силве, а тот перевел мяч в центр под удар Фернандо Торресу — 1:1.

На 85-й минуте "белые" провели свою первую атаку во втором тайме. Рафинья вышел один на один с Эдерсоном по правому краю штрафной, но эту дуэль проиграл.

Казалось, "Лидс" может поплатиться за промах Рафиньи, потому что "Сити" жаждал победы, но в компенсированное время случился сюрприз. Даллас получил разрезающую передачу от партнера, со Стоунсом на плечах долетел до линии штрафной и пробил — 1:2.

"Горожане" потерпели неожиданное поражение, которое, правда, никак не повлияет на их турнирное положение. "Сити" явно не хватило свежих ног и свежих мыслей, преодолевая насыщенную оборону "Лидса".

"Манчестер Сити" — "Лидс". Отчет о матче


Метки Лидс, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2021 16:30

Количество просмотров Просмотров: 1820

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. vyrentz 10.04.2021 17:22 # vyrentz
    Шейхи попросили на контору зарядить

    (ответить)

  2. alcoholnarco 10.04.2021 17:20 # alcoholnarco
    Лидс 30% владения, два удара в створ, два гола. Вот это топарики.

    (ответить)

  3. bezviz 10.04.2021 17:15 # bezviz
    мимохад сосолах))))

    (ответить)

  4. bezviz 10.04.2021 17:15 # bezviz
    ахахахах)))

    (ответить)

  5. electric 10.04.2021 17:14 # electric
    пфф.....

    (ответить)

  6. manutd-20champ 10.04.2021 17:13 # manutd-20champ
    нема де брюйне, нема кина. Лидс нормально присунул ситюкам.

    (ответить)

  7. chelsiukpro 10.04.2021 17:06 # chelsiukpro
    Форма у Виллы точность Тоттенхэма.... включил непонял соазу ....

    (ответить)

  8. lfcynwa 10.04.2021 17:03 # lfcynwa
    как часто защита будет кабачить - вот в чем вопрос

    (ответить)

  9. electric 10.04.2021 17:02 # electric
    Вперёд, красная трофимашина!!!

    (ответить)

  10. sausage 10.04.2021 17:00 # sausage
    Пеп просто больше думает о ЛЧ с Боруссией, по составу же видно. А чемпик у него уже почти в кармане.

    (ответить)

  11. madchester 10.04.2021 17:00 # madchester
    Да просто лысый физручелло дал отдохнуть основному составу перед ответкой в дордмунде.А чего вы хотели когда в обороне Стоунз в паре с Аке?

    (ответить)

  12. yoy 10.04.2021 16:59 # yoy
    Откуда красная хуита повылазила?
    Лигу просрали, лч одной ногой в могиле, из всех кубков вылетели )))
    Че то тявкают, забавно выглядит ))

    (ответить)

  13. chelsiukpro 10.04.2021 16:58 # chelsiukpro
    Тактика ясна Пепа...сегодня смотрел матч и всё время удивлялся что мощно могут дожимать соперника наваливая на соперника в штрафной... но смотря видно что сильно оголяют оборону рискуя пропустить контру... и думал что Челси так сильно не наседает на соперника не оголяя защиту. Короче Пепка всегда рискует сильно но не все могут хорошую контру провести и надрать зад лысому шарлатану:))

    (ответить)

  14. arhangel777 10.04.2021 16:52 # arhangel777
    Лидс сыграл очень достойно, молодцы! Но благо есть запас очков и расслабляться теперь нельзя((( опять оттянули чемпионство(((
    C’mon City!!!

    (ответить)

  15. liverpo0ol 10.04.2021 16:51 # liverpo0ol
    Что с е6алом голубые хуесосы? Помойте жопы грязные вас вдесятером отмудохалиПользователь получил предупреждение

    (ответить)

  16. nehta 10.04.2021 16:46 # nehta
    Сдаётся мне Сити уже, как-то пох..ю. Но Лидс красавцы!!! Вот кто может яйца показывать, а не Симеоне. Команда настроения, могут вынести любого топа (и как показала практика даже в меньшинстве), а могут вчистую просрать немощам. Но очень задорно играют!

    (ответить)

  17. bezviz 10.04.2021 16:46 # bezviz
    я же вчера говорил то пеп и сити это петрушка нестабильная, какой то колбасник спорил еще...

    (ответить)

  18. skychnie-oboi 10.04.2021 16:44 # skychnie-oboi
    Все перестали забывать кто сейчас действующий чемпион АНГЛИИ!

    Спасибо.

    (ответить)

  19. liverpo0ol 10.04.2021 16:43 # liverpo0ol
    Хахахаххахахахахаххах

    (ответить)

  20. alexomck 10.04.2021 16:42 # alexomck
    изи победа на классе, ещё и в меншинстве:)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: