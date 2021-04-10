"Лидс" вдесятером шокировал "Сити"
Более половины матча играя вдесятером, "Лидс" смог нанести домашнее поражение "Манчестер Сити" – 1:2.
Относительно матча Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии" Хосеп Гвардиола ввел в стартовый состав "горожан" сразу семь новых игроков, включая Натана Аке, Александра Зинченко и Фернандиньо.
Из-за условий арендного соглашения "белые" не смогли задействовать Джека Харрисона, чье место в старте занял Элдер Кошта.
Матч начался ожидаемо — при значительном территориальном преимуществе хозяев. Но первый потенциально голевой момент создали гости. На 16-й минуте защитник "Сити" Джон Стоунс ошибся, прерывая прострел Тайлера Робертса, однако открывавшийся на убойной позиции Патрик Бэмфорд не ожидал такого подарка.
Впрочем, этой вспышкой "Лидс" и ограничился, вскоре перейдя на осадное положение. "Горожане" начали пристреливаться, но многих их удары самоотверженно блокировались защитниками соперника или получались неточными.
А гости свой первый в матче удар в створ нанесли только на 42-й минуте — и забили! Жоау Канселу не помешал соотечественнику Коште завладеть мячом на фланге после паса верхом через полполя. Элдер сделал передачу Бэмфорду, а тот откатил на линию штрафной площади Стюарту Далласу, который нанес удар низом с касанием штанги — 0:1.
А в самой концовке первого тайма Лиам Купер грубо сыграл против Габриэля Жезуса, и рефери Андре Марринер, обратившись к VAR, оставил "Лидс" вдесятером.
После перерыва "Лидс" просто окопался в своей штрафной и принялся играть на отбой. Давление Сити" было очень серьезным, однако голкипер "белых" Илан Мелье и его защитники держались.
За 15 минут до конца гости все-таки дрогнули. Фернандиньо сделал передачу на правый край штрафной Бернарду Силве, а тот перевел мяч в центр под удар Фернандо Торресу — 1:1.
На 85-й минуте "белые" провели свою первую атаку во втором тайме. Рафинья вышел один на один с Эдерсоном по правому краю штрафной, но эту дуэль проиграл.
Казалось, "Лидс" может поплатиться за промах Рафиньи, потому что "Сити" жаждал победы, но в компенсированное время случился сюрприз. Даллас получил разрезающую передачу от партнера, со Стоунсом на плечах долетел до линии штрафной и пробил — 1:2.
"Горожане" потерпели неожиданное поражение, которое, правда, никак не повлияет на их турнирное положение. "Сити" явно не хватило свежих ног и свежих мыслей, преодолевая насыщенную оборону "Лидса".
"Манчестер Сити" — "Лидс". Отчет о матче
10.04.2021 16:30
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Последние комментарии:
Шейхи попросили на контору зарядить
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Лидс 30% владения, два удара в створ, два гола. Вот это топарики.
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мимохад сосолах))))
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ахахахах)))
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пфф.....
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нема де брюйне, нема кина. Лидс нормально присунул ситюкам.
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Форма у Виллы точность Тоттенхэма.... включил непонял соазу ....
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как часто защита будет кабачить - вот в чем вопрос
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Вперёд, красная трофимашина!!!
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Пеп просто больше думает о ЛЧ с Боруссией, по составу же видно. А чемпик у него уже почти в кармане.
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Да просто лысый физручелло дал отдохнуть основному составу перед ответкой в дордмунде.А чего вы хотели когда в обороне Стоунз в паре с Аке?
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Откуда красная хуита повылазила?
Лигу просрали, лч одной ногой в могиле, из всех кубков вылетели )))
Че то тявкают, забавно выглядит ))
(ответить)
Тактика ясна Пепа...сегодня смотрел матч и всё время удивлялся что мощно могут дожимать соперника наваливая на соперника в штрафной... но смотря видно что сильно оголяют оборону рискуя пропустить контру... и думал что Челси так сильно не наседает на соперника не оголяя защиту. Короче Пепка всегда рискует сильно но не все могут хорошую контру провести и надрать зад лысому шарлатану:))
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Лидс сыграл очень достойно, молодцы! Но благо есть запас очков и расслабляться теперь нельзя((( опять оттянули чемпионство(((
C’mon City!!!
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Что с е6алом голубые хуесосы? Помойте жопы грязные вас вдесятером отмудохали
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Сдаётся мне Сити уже, как-то пох..ю. Но Лидс красавцы!!! Вот кто может яйца показывать, а не Симеоне. Команда настроения, могут вынести любого топа (и как показала практика даже в меньшинстве), а могут вчистую просрать немощам. Но очень задорно играют!
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я же вчера говорил то пеп и сити это петрушка нестабильная, какой то колбасник спорил еще...
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Все перестали забывать кто сейчас действующий чемпион АНГЛИИ!
Спасибо.
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Хахахаххахахахахаххах
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изи победа на классе, ещё и в меншинстве:)
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