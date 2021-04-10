"Лидс" вдесятером шокировал "Сити"

Более половины матча играя вдесятером, "Лидс" смог нанести домашнее поражение "Манчестер Сити" – 1:2.

Относительно матча Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии" Хосеп Гвардиола ввел в стартовый состав "горожан" сразу семь новых игроков, включая Натана Аке, Александра Зинченко и Фернандиньо.



Из-за условий арендного соглашения "белые" не смогли задействовать Джека Харрисона, чье место в старте занял Элдер Кошта.



Матч начался ожидаемо — при значительном территориальном преимуществе хозяев. Но первый потенциально голевой момент создали гости. На 16-й минуте защитник "Сити" Джон Стоунс ошибся, прерывая прострел Тайлера Робертса, однако открывавшийся на убойной позиции Патрик Бэмфорд не ожидал такого подарка.



Впрочем, этой вспышкой "Лидс" и ограничился, вскоре перейдя на осадное положение. "Горожане" начали пристреливаться, но многих их удары самоотверженно блокировались защитниками соперника или получались неточными.



А гости свой первый в матче удар в створ нанесли только на 42-й минуте — и забили! Жоау Канселу не помешал соотечественнику Коште завладеть мячом на фланге после паса верхом через полполя. Элдер сделал передачу Бэмфорду, а тот откатил на линию штрафной площади Стюарту Далласу, который нанес удар низом с касанием штанги — 0:1.



А в самой концовке первого тайма Лиам Купер грубо сыграл против Габриэля Жезуса, и рефери Андре Марринер, обратившись к VAR, оставил "Лидс" вдесятером.



После перерыва "Лидс" просто окопался в своей штрафной и принялся играть на отбой. Давление Сити" было очень серьезным, однако голкипер "белых" Илан Мелье и его защитники держались.



За 15 минут до конца гости все-таки дрогнули. Фернандиньо сделал передачу на правый край штрафной Бернарду Силве, а тот перевел мяч в центр под удар Фернандо Торресу — 1:1.



На 85-й минуте "белые" провели свою первую атаку во втором тайме. Рафинья вышел один на один с Эдерсоном по правому краю штрафной, но эту дуэль проиграл.



Казалось, "Лидс" может поплатиться за промах Рафиньи, потому что "Сити" жаждал победы, но в компенсированное время случился сюрприз. Даллас получил разрезающую передачу от партнера, со Стоунсом на плечах долетел до линии штрафной и пробил — 1:2.



"Горожане" потерпели неожиданное поражение, которое, правда, никак не повлияет на их турнирное положение. "Сити" явно не хватило свежих ног и свежих мыслей, преодолевая насыщенную оборону "Лидса".



"Манчестер Сити" — "Лидс". Отчет о матче