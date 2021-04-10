"Тоттенхэм" готов поспорить с "Арсеналом" за Кекчю

Оркун Кекчю "Тоттенхэм" готов составить конкуренцию "Арсеналу" в борьбе за полузащитника "Фейеноорда" Оркуна Кекчю.

"Арсенал" продолжает интересоваться Кекчю, одним из ярчайших молодых талантов Европы, с тех пор, как не смог договориться о покупке Оркуна летом 2020.

Однако теперь Кекчю попал на радар к "Тоттенхэму", который, как утверждает Daily Mail, уже установил контакт с представителями 20-летнего турка.

"Шпоры" находятся под впечатлением от того, в какой форме Кекчю вернулся в строй в январе после двух месяцев отсутствия с травмой. Оркун назывался в символической сборной Эредивизии в феврале и марте, а также стал лучшим молодым игроком голландского первенства в марте.


Метки Арсенал, Кекчю, Тоттенхэм, Фейеноорд

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2021 16:00

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  1. nehta 10.04.2021 16:39 # nehta
    Сука, первый раз прочитал "за кетчуп":))))

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  2. dallaslp 10.04.2021 16:28 # dallaslp
    кто спорит - тот штаны проспорит

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