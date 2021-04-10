Дайч: "Чем больше ты падаешь и кричишь, тем выше твои шансы на победу"

Шон Дайч Главный тренер "Бернли" Шон Дайч раскритиковал игроков, которые "падают и кричат", чтобы заработать пенальти.

Прежде Дайч уже неоднократно выступал за ужесточение наказания для симулянтов, однако у Шона сложилось ощущение, что футбол просто не хочет с этим бороться.

В сложившейся ситуации Дайч, чьи барабанные перепонки едва не порвал нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт в прошлом месяце, просто не может просить свою команду быть белой вороной и играть честно.

"Думаете, мой посыл своей команде, чтобы они играли честно? Наоборот. Падай и кричи, потому что, падая и крича, ты получишь нужное решение".

"Странно, но это, наверное, единственный в мире вид спорта, где продвигают идею о том, что нужно зарабатывать фолы и пенальти".

"Никто не хочет с этим разобраться. Я должен быть осторожен, потому что я могу лишить свою команду очков, если скажу игрокам не падать. Настолько это нелепо".

"Я должен быть осторожен со своей командой. Я не могу просить играть их слишком честно, потому что игра диктует обратное".

"Игра говорит о том, что, чем больше ты падаешь на газон и чем громче кричишь, тем выше твои шансы на победу в матче. Но, уверяю вас, я не одобряю это", — цитирует Дайча Daily Mail.


Метки Бернли, Дайч

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2021 15:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 10.04.2021 15:26 # true-manc
    Дайч бросил камень в огород вонючей колбасы и их позорных ныряльщиков-симулянтов вроде салаха, мане и ван дейка.

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  2. irbis85 10.04.2021 15:11 # irbis85
    чем больше твои подопечные дровосеки рубят оппонентов, тем больше они кричат...

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