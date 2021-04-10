Дайч: "Чем больше ты падаешь и кричишь, тем выше твои шансы на победу"

Главный тренер "Бернли" Шон Дайч раскритиковал игроков, которые "падают и кричат", чтобы заработать пенальти.

Прежде Дайч уже неоднократно выступал за ужесточение наказания для симулянтов, однако у Шона сложилось ощущение, что футбол просто не хочет с этим бороться.



В сложившейся ситуации Дайч, чьи барабанные перепонки едва не порвал нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт в прошлом месяце, просто не может просить свою команду быть белой вороной и играть честно.



"Думаете, мой посыл своей команде, чтобы они играли честно? Наоборот. Падай и кричи, потому что, падая и крича, ты получишь нужное решение".



"Странно, но это, наверное, единственный в мире вид спорта, где продвигают идею о том, что нужно зарабатывать фолы и пенальти".



"Никто не хочет с этим разобраться. Я должен быть осторожен, потому что я могу лишить свою команду очков, если скажу игрокам не падать. Настолько это нелепо".



"Я должен быть осторожен со своей командой. Я не могу просить играть их слишком честно, потому что игра диктует обратное".



"Игра говорит о том, что, чем больше ты падаешь на газон и чем громче кричишь, тем выше твои шансы на победу в матче. Но, уверяю вас, я не одобряю это", — цитирует Дайча Daily Mail.