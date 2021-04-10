Клопп объяснил серию "Ливерпуля" из шести домашних поражений

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал отсутствие зрителей на "Энфилде" главной причиной неудачной игры "красных" дома в последнее время.

Уступив "Кристал Пэлас" в апреле 2017, затем "Ливерпуль" выдал серию из 68 домашних матчей подряд без поражений в Премьер-Лиге.



Эта серия прервалась неожиданным поражением от "Бернли" в январе, и сейчас "Ливерпуль" проиграл все шесть последних матчей Премьер-Лиги на "Энфилде".



Клоппу сложно это объяснить, однако Юрген чувствует, что его команде не хватает поддержки своих фанатов.



"Одна из главных причин — отсутствие людей на стадионе. Это несомненно".



"У многих команд есть эта проблема. Помимо этой причины, мы не выигрывали домашние матчи еще и потому, что недостаточно хорошо играли, хотя и не во всех из них".



"У нас были кое-какие домашние матчи, которые, как мне казалось, в другой раз мы выиграли бы, причем даже без зрителей, но мы их не выиграли".



"Сейчас у нас серия из четырех домашних поражений подряд. Как, шести? Вау! Это много. Мы должны это изменить. Но это не сделать через тренировки — тебе нужен правильный настрой".



"Долгое время никто не мог объяснить мне, почему мы так сильно выступаем дома, хотя бы в плане результатов. А теперь непросто объяснить эту серию из поражений, но главная причина здесь в том, что без наших болельщиков мы не совсем те".



"Такова ситуация, и нам не изменить обстоятельства. Мы очень хорошо играли без болельщиков дома, и теперь нам нужно снова это делать. Нам нужно выжать максимум из остатка сезона", — цитирует Клоппа Sky Sports.