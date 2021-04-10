Клопп объяснил серию "Ливерпуля" из шести домашних поражений
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал отсутствие зрителей на "Энфилде" главной причиной неудачной игры "красных" дома в последнее время.
Уступив "Кристал Пэлас" в апреле 2017, затем "Ливерпуль" выдал серию из 68 домашних матчей подряд без поражений в Премьер-Лиге.
Эта серия прервалась неожиданным поражением от "Бернли" в январе, и сейчас "Ливерпуль" проиграл все шесть последних матчей Премьер-Лиги на "Энфилде".
Клоппу сложно это объяснить, однако Юрген чувствует, что его команде не хватает поддержки своих фанатов.
"Одна из главных причин — отсутствие людей на стадионе. Это несомненно".
"У многих команд есть эта проблема. Помимо этой причины, мы не выигрывали домашние матчи еще и потому, что недостаточно хорошо играли, хотя и не во всех из них".
"У нас были кое-какие домашние матчи, которые, как мне казалось, в другой раз мы выиграли бы, причем даже без зрителей, но мы их не выиграли".
"Сейчас у нас серия из четырех домашних поражений подряд. Как, шести? Вау! Это много. Мы должны это изменить. Но это не сделать через тренировки — тебе нужен правильный настрой".
"Долгое время никто не мог объяснить мне, почему мы так сильно выступаем дома, хотя бы в плане результатов. А теперь непросто объяснить эту серию из поражений, но главная причина здесь в том, что без наших болельщиков мы не совсем те".
"Такова ситуация, и нам не изменить обстоятельства. Мы очень хорошо играли без болельщиков дома, и теперь нам нужно снова это делать. Нам нужно выжать максимум из остатка сезона", — цитирует Клоппа Sky Sports.
10.04.2021 14:00
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Я тоже могу объяснить в чем проблема, команда ущербов, которая зацепила цемпионство на шару, опираясь на ВАР и на помощь судей, которые решили сжалиться над крысами и наградить за 2 просранных чемпионства. , как только все встало на свои места, мы увидели истинное лицо этого мусора.
А тепепь перекличка долбоебов, кто скажет про число финалов у их ущербного клуба
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Колбасников дерут прям на арене их портового цирка
Клопп, как вам не стыдно?
А вот вам и цифры:
За прошлый квартал
Шесть половых акта,
Все публично и на глазах у скузей
Юрген, это ваше личное изобретение?
Манэ и Салашку отпердолили в жопу!
Вся публика в шоке
А весь ФАПЛ хохотал так гадко, не правда ли
Отмороженные кадры
И заломали руки Юргену, и отъехал воронок
В участке сломали руки, ноги, потом пробили дно
И расстреляли в подвале без суда и следствия
Два пьяных слесаря нашли тело в канализации
И съели под водку на завтрак
Юрген! Юрген!
Вы не тренер!
Юрген! Юрген!
Вы не тренер!
Источник: http://fapl.ru/posts/85179/?c=1#c7321653
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