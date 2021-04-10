Клопп объяснил серию "Ливерпуля" из шести домашних поражений

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал отсутствие зрителей на "Энфилде" главной причиной неудачной игры "красных" дома в последнее время.

Уступив "Кристал Пэлас" в апреле 2017, затем "Ливерпуль" выдал серию из 68 домашних матчей подряд без поражений в Премьер-Лиге.

Эта серия прервалась неожиданным поражением от "Бернли" в январе, и сейчас "Ливерпуль" проиграл все шесть последних матчей Премьер-Лиги на "Энфилде".

Клоппу сложно это объяснить, однако Юрген чувствует, что его команде не хватает поддержки своих фанатов.

"Одна из главных причин — отсутствие людей на стадионе. Это несомненно".

"У многих команд есть эта проблема. Помимо этой причины, мы не выигрывали домашние матчи еще и потому, что недостаточно хорошо играли, хотя и не во всех из них".

"У нас были кое-какие домашние матчи, которые, как мне казалось, в другой раз мы выиграли бы, причем даже без зрителей, но мы их не выиграли".

"Сейчас у нас серия из четырех домашних поражений подряд. Как, шести? Вау! Это много. Мы должны это изменить. Но это не сделать через тренировки — тебе нужен правильный настрой".

"Долгое время никто не мог объяснить мне, почему мы так сильно выступаем дома, хотя бы в плане результатов. А теперь непросто объяснить эту серию из поражений, но главная причина здесь в том, что без наших болельщиков мы не совсем те".

"Такова ситуация, и нам не изменить обстоятельства. Мы очень хорошо играли без болельщиков дома, и теперь нам нужно снова это делать. Нам нужно выжать максимум из остатка сезона", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2021 14:00

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  1. bes-ter 10.04.2021 15:31 # bes-ter
    Я тоже могу объяснить в чем проблема, команда ущербов, которая зацепила цемпионство на шару, опираясь на ВАР и на помощь судей, которые решили сжалиться над крысами и наградить за 2 просранных чемпионства. , как только все встало на свои места, мы увидели истинное лицо этого мусора.

    А тепепь перекличка долбоебов, кто скажет про число финалов у их ущербного клуба

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  2. true-manc 10.04.2021 14:06 # true-manc
    Колбасников дерут прям на арене их портового цирка

    Клопп, как вам не стыдно?
    А вот вам и цифры:
    За прошлый квартал
    Шесть половых акта,
    Все публично и на глазах у скузей
    Юрген, это ваше личное изобретение?
    Манэ и Салашку отпердолили в жопу!
    Вся публика в шоке
    А весь ФАПЛ хохотал так гадко, не правда ли
    Отмороженные кадры
    И заломали руки Юргену, и отъехал воронок
    В участке сломали руки, ноги, потом пробили дно
    И расстреляли в подвале без суда и следствия
    Два пьяных слесаря нашли тело в канализации
    И съели под водку на завтрак

    Юрген! Юрген!
    Вы не тренер!
    Юрген! Юрген!
    Вы не тренер!

    Источник: http://fapl.ru/posts/85179/?c=1#c7321653

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