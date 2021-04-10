Артета: "Арсенал" обязан выступать в Европе"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что чувствует ответственность вывести свой клуб в еврокубки.

Занимая только 10-е место в Премьер-Лиге, "Арсенал" всерьез рискует вообще не попасть в еврокубки на будущий сезон, если, конечно, не выиграет Лигу Европы.



Артета признает, что непопадание в еврокубки может иметь свои плюсы, однако для Микеля такой сценарий нежелателен.



"Это не давление — это наша обязанность".



"Клуб, который мы представляем, обладает высокими стандартами, и попасть в Европу — это самый минимум из тех целей, которые ставятся перед нами".



"Может ли быть польза от сезона без участия в еврокубках? Это оправдание команд, которые там не участвуют".



"Это правда, что мы видели кое-какие хорошие примеры, когда отсутствие еврокубков помогало командам в перестройке, но я бы предпочел выступать в Европе", — цитирует Артету Sky Sports.