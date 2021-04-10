Артета: "Арсенал" обязан выступать в Европе"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что чувствует ответственность вывести свой клуб в еврокубки.
Занимая только 10-е место в Премьер-Лиге, "Арсенал" всерьез рискует вообще не попасть в еврокубки на будущий сезон, если, конечно, не выиграет Лигу Европы.
Артета признает, что непопадание в еврокубки может иметь свои плюсы, однако для Микеля такой сценарий нежелателен.
"Это не давление — это наша обязанность".
"Клуб, который мы представляем, обладает высокими стандартами, и попасть в Европу — это самый минимум из тех целей, которые ставятся перед нами".
"Может ли быть польза от сезона без участия в еврокубках? Это оправдание команд, которые там не участвуют".
"Это правда, что мы видели кое-какие хорошие примеры, когда отсутствие еврокубков помогало командам в перестройке, но я бы предпочел выступать в Европе", — цитирует Артету Sky Sports.
10.04.2021 13:00
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Мечтайте, мистер тупое ебло
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обязан но не будет.
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