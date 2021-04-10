Кейн решился уйти из "Тоттенхэма"

Харри Кейн Нападающий Харри Кейн теряет терпение и готов настаивать на своем уходе из "Тоттенхэма" грядущим летом.

Ближайшие недели станут определяющими для того, как сложится этот сезон для "шпор". Команда Жозе Моуриньо вовлечена в упорную борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, а также готовится к финалу Кубка Лиги против "Манчестер Сити" 25 апреля.

По информации The Athletic, непопадание "Тоттенхэма" в Лигу Чемпионов подтолкнет Кейна к решительным мерам. Харри хочет сражаться за высшие награды и больше не может ждать, пока "шпоры" для этого созреют.

В июле Кейну исполнится уже 28 лет, и, как утверждает источник, это первый раз, когда капитан сборной Англии испытывает сильное желание уйти из "Тоттенхэма".

Решительный настрой Кейна обязательно привлечет к нему внимание топ-клубов вроде "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", однако Харри будет чрезвычайно сложно вызволить себя из своеобразного "рабства" у Даниэля Леви.

Леви славится своей неуступчивостью в переговорах, особенно когда диалог ведется с конкурентами по Премьер-Лиге. На стороне президента "шпор" и тот факт, что от шестилетнего контракта Кейна остается еще половина срока.

В идеале Леви продал бы Кейна за рубеж — например, в "Реал", "Барселону" или ПСЖ Маурисио Почеттино. Однако приоритет самого Харри — остаться в Премьер-Лиге.


Метки Кейн, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2021 12:00

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Последние комментарии:




  1. makeewadim 10.04.2021 13:36 # makeewadim
    Спекулянты норм так слухи разгоняют на ставки

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  2. highneken 10.04.2021 13:12 # highneken
    Круговорот топ форвардов в это окно будет интересным )
    Сразу 4 топчика будут менять клуб. И кто где в итоге окажется предугадать невозможно, круто.

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  3. manutd-20champ 10.04.2021 13:00 # manutd-20champ
    леви залупит за него космические деньги.

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  4. kukuruzzo 10.04.2021 12:17 # kukuruzzo
    кранты семисезонке

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  5. suddenly 10.04.2021 12:13 # suddenly
    Наивный. Ты в рабстве у Леви! :)

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  6. superperez101 10.04.2021 12:11 # superperez101
    манки не спите, а то уйдет в ситу

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