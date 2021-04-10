Кейн решился уйти из "Тоттенхэма"

Нападающий Харри Кейн теряет терпение и готов настаивать на своем уходе из "Тоттенхэма" грядущим летом.

Ближайшие недели станут определяющими для того, как сложится этот сезон для "шпор". Команда Жозе Моуриньо вовлечена в упорную борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, а также готовится к финалу Кубка Лиги против "Манчестер Сити" 25 апреля.



По информации The Athletic, непопадание "Тоттенхэма" в Лигу Чемпионов подтолкнет Кейна к решительным мерам. Харри хочет сражаться за высшие награды и больше не может ждать, пока "шпоры" для этого созреют.



В июле Кейну исполнится уже 28 лет, и, как утверждает источник, это первый раз, когда капитан сборной Англии испытывает сильное желание уйти из "Тоттенхэма".



Решительный настрой Кейна обязательно привлечет к нему внимание топ-клубов вроде "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", однако Харри будет чрезвычайно сложно вызволить себя из своеобразного "рабства" у Даниэля Леви.



Леви славится своей неуступчивостью в переговорах, особенно когда диалог ведется с конкурентами по Премьер-Лиге. На стороне президента "шпор" и тот факт, что от шестилетнего контракта Кейна остается еще половина срока.



В идеале Леви продал бы Кейна за рубеж — например, в "Реал", "Барселону" или ПСЖ Маурисио Почеттино. Однако приоритет самого Харри — остаться в Премьер-Лиге.