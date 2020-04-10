Стерлинг создает свое агентство

Готовясь к переговорам с "Манчестер Сити" о новом контракте, вингер Рахим Стерлинг создает собственное футбольное агентство.

В прошлом году Стерлинг расстался с агентом Эйди Уордом, с которым сотрудничал много лет, решив, что теперь сам будет представлять свои интересы, а также интересы других игроков, которые примкнут к его агентству.



Как сообщает Daily Mail, Рахим уже учредил фирму под названием 16ninetytwo Sports Management Limited, где единственным директором значится мама футболиста Надин Кларк.



Правила FA запрещают игрокам выступать посредниками при заключении сделок, поэтому 26-летнему англичанину и пришлось записать фирму на свою родительницу.



По окончании этого сезона у Стерлинга останется два года по контракту с "Сити", и как раз тогда стороны планируют сесть за стол переговоров, чтобы обсудить новую сделку.



Издание добавляет, что агентство Стерлинга пока не имеет подписанных соглашений, но уже провело предварительные переговоры с рядом игроков.