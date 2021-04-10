Клопп обеспокоен результативностью Мане

Садио Мане Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил обеспокоенность насчет голевой засухи нападающего Садио Мане.

В 39 матчах этого сезона за "Ливерпуль" Мане забил 12 голов, включая лишь семь в Премьер-Лиге. В 13 последних поединках чемпионата Садио и вовсе отличился лишь раз.

Последние три года Мане нещадно эксплуатировал не только "Ливерпуль", но и сборная Сенегала, однако Клопп не думает, что проблема Садио связана с физическими кондициями.

"Все мы знаем, насколько хорош Садио Мане, что он за игрок и что он сделал для нас. Но, конечно, в данный момент его результативность оставляет желать лучшего, и он знает это. Обладая своим настроем, Садио всегда хочет быть как можно успешнее. Но ситуация такая, какая она есть".

"Каждый нападающий в мире переживает подобные ситуации. Я не переживаю насчет этого, но в то же время ясно, что он не находится в отличной форме. Мы работаем над этим, и это единственное , что я могу сказать".

"Три последних года были тяжелым временем для многих игроков в мире, включая его, но я не думаю, что причина в этом. Всем нам нужна передышка время от времени, но у Садио нет проблем физического характера".

"Просто такова ситуация. Если нападающий не забивает какое-то время, в голове появляются различные мысли. Но затем наступает момент, когда твои мысли приходят в порядок, и все налаживается. Мы должны убедиться, что этого не придется ждать слишком долго", — цитирует Клоппа Daily Mail.


Метки Клопп, Ливерпуль, Мане

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2021 10:00

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  1. brown-ale 10.04.2021 11:49 # brown-ale
    Черный Вернер.

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  2. alexomck 10.04.2021 11:37 # alexomck
    уголь на спаде, лучше бы беспокоились как от кейты с фирминой избавится. ладно там всякие шакири с орики могут на лавке сидеть и не отсвечивать.

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  3. mr-lamps 10.04.2021 10:06 # mr-lamps
    джеррард загорел

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