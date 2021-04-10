Бент: "Обамянг несчастен в "Арсенале"

Бывший игрок сборной Англии Даррен Бент уверен, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг не чувствует себя счастливым в "Арсенале".

Привыкший бороться за "Золотую бутсу" Обамеянг забил лишь девять голов в 25 матчах этого сезона Премьер-Лиги, а команда Пьер-Эмерика барахтается на 10-м месте в таблице.



Бент предполагает, что неважная форма 31-летнего габонца — это следствие его недовольства своей позицией в команде Микеля Артеты.



"Не может быть, чтобы Обамеянг был счастлив. Об этом говорит его внешний вид, и то, что он досрочно покинул стадион, когда они победили "Тоттенхэм".



"Он хочет играть центрального нападающего. Проблема в этом. В матче против "Ливерпуля" ему не хотелось гоняться за Трентом Александер-Арнольдом на подступах к своей штрафной", — сообщил Бент talkSPORT.