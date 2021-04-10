Моуриньо возразил Сульшеру насчет важности трофеев
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо не согласился со своим коллегой Оле Гуннаром Сульшером из "Манчестер Юнайтед" насчет важности трофеев.
В прошлом месяце Сульшер упрекнул своих предшественников, включая Моуриньо, заявив, что трофеи переоценены, не являются мерилом успеха и лишь могут маскировать проблемы команды.
Моуриньо такую точку зрения не разделяет и считает, что сэр Алекс Фергюсон поддержал бы его.
"Это его (Сульшера) мнение. Я практически уверен, что его большой босс сэр Алекс имеет другое мнение на этот счет".
"Но я уважаю ход мыслей Сульшер. Я сам думаю иначе".
"Я уважаю свободу мыслей, свободу идей, и если он действительно так думает, меня это устраивает. Это не проблема для меня, он не проявил неуважение к кому-либо".
"Но, повторюсь, его большой босс, самый важный в истории Премьер-Лиги, считает иначе", — цитирует Сульшера Sky Sports.
10.04.2021 08:00
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