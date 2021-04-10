Моуриньо возразил Сульшеру насчет важности трофеев

Жозе Моуриньо Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо не согласился со своим коллегой Оле Гуннаром Сульшером из "Манчестер Юнайтед" насчет важности трофеев.

В прошлом месяце Сульшер упрекнул своих предшественников, включая Моуриньо, заявив, что трофеи переоценены, не являются мерилом успеха и лишь могут маскировать проблемы команды.

Моуриньо такую точку зрения не разделяет и считает, что сэр Алекс Фергюсон поддержал бы его.

"Это его (Сульшера) мнение. Я практически уверен, что его большой босс сэр Алекс имеет другое мнение на этот счет".

"Но я уважаю ход мыслей Сульшер. Я сам думаю иначе".

"Я уважаю свободу мыслей, свободу идей, и если он действительно так думает, меня это устраивает. Это не проблема для меня, он не проявил неуважение к кому-либо".

"Но, повторюсь, его большой босс, самый важный в истории Премьер-Лиги, считает иначе", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Сульшер, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2021 08:00

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  1. lahmatyj 10.04.2021 08:09 # lahmatyj
    Если Уля в своей тренерской карьере какой-нить трофей зацепит - будет петь по-другому.

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  2. umoraaa 10.04.2021 08:04 # umoraaa
    Один физрук советует другому

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