Лэмпард подтвердил, что хотел купить Райса в "Челси"

Бывший главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард подтвердил, что хотел купить полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.

И так потратив более 200 миллионов фунтов на новичков, Лэмпард не смог уговорить "Челси" купить еще и Райса, однако слухи об интересе "синих" к Деклану в летнее окно были правдой.



Возможно, теперь в "Челси" жалеют, что не прислушались к Лэмпарду, ведь Райс проводит блестящий сезон, а команда Деклана в данный момент находится выше "синих" в таблице Премьер-Лиги.



"Сейчас вы видите его выступающим за сборную Англии и уже не представляете сборную Англии без Деклана".



"Сборной Англии повезло обладать им, "Вест Хэму" повезло обладать им. Он лидер, и очевидно, что он обречен на успех. Все и так знают, что я был его большим поклонником".



"Этого перехода не случилось в силу различных причин, а мы и так купили много игроков летом. Тем не менее, я его большой поклонник, а в "Вест Хэме" ценят, каким игроком обладают".



"Я не хочу поставить Деклана в неудобное положение этими словами, потому что я вижу лишь отличную игру и желание выступать за "Вест Хэм", глядя на него. Они дали ему шанс, а в будущем Деклан сам сделает выбор, однако за его игрой приятно наблюдать", — цитирует Лэмпарда Goal.