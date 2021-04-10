Гвардиола благословил Агуэро на переход к конкурентам по Премьер-Лиге

Хосеп Гвардиола и Серхио Агуэро Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола благословил нападающего Серхио Агуэро на переход в другой клуб Премьер-Лиги.

Не дожидаясь окончания сезона, "Сити" принял решение не продлевать истекающий контракт с лучшим бомбардиром своего клуба всех времен.

Если верить слухам, Агуэро не хочет покидать Премьер-Лигу и открыт к предложениям клубов вроде "Челси" и "Тоттенхэма". Однако Гвардиола уверяет, что будет рад, какое бы решение ни принял 32-летний аргентинец.

"Все мы желаем ему только лучшего. Желаем, чтобы Серхио нашел лучший вариант, где провести заключительные годы своей карьеры. Мы будем рады любым его решением, потому что это будет лучшее решение для него самого, его семьи и его карьеры".

"Поддержу ли я его переход к конкурентам? Мой выбор — его выбор. Его выбор — мой выбор. Что лучше для него, то лучше для нас", — цитирует Гвардиолу The Independent.


Метки Агуэро, Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2021 06:00

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Последние комментарии:




  1. asnural 10.04.2021 07:44 # asnural
    Кун сейчас это как повторно заваренный чай...

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  2. mkcfc 10.04.2021 07:07 # mkcfc
    А кули ему говорить, когда некуй заварить. Куда кун захочет, туда и перейдёт.

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  3. umoraaa 10.04.2021 06:57 # umoraaa
    Пенсы ловите http://fapl.ru/posts/8561/

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  4. mansoor 10.04.2021 06:45 # mansoor
    За Сити болеют только малолетние

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  5. arhangel777 10.04.2021 06:42 # arhangel777
    Вот это клуб, вот это тренер, сказать спасибо и дать игроку выбирать самому а не выжимать из него все возможное до последней капли и потом хаять, как это делают другие!
    Кун, легенда Сити!
    C’mon City!!!

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