Гвардиола благословил Агуэро на переход к конкурентам по Премьер-Лиге

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола благословил нападающего Серхио Агуэро на переход в другой клуб Премьер-Лиги.

Не дожидаясь окончания сезона, "Сити" принял решение не продлевать истекающий контракт с лучшим бомбардиром своего клуба всех времен.



Если верить слухам, Агуэро не хочет покидать Премьер-Лигу и открыт к предложениям клубов вроде "Челси" и "Тоттенхэма". Однако Гвардиола уверяет, что будет рад, какое бы решение ни принял 32-летний аргентинец.



"Все мы желаем ему только лучшего. Желаем, чтобы Серхио нашел лучший вариант, где провести заключительные годы своей карьеры. Мы будем рады любым его решением, потому что это будет лучшее решение для него самого, его семьи и его карьеры".



"Поддержу ли я его переход к конкурентам? Мой выбор — его выбор. Его выбор — мой выбор. Что лучше для него, то лучше для нас", — цитирует Гвардиолу The Independent.