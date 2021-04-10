31-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 10 апреля, тремя поединками продолжится 31-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЛИДС 14:30 Онлайн-трансляция



Матч с "Лидсом" расположился для "Манчестер Сити" между двумя четвертьфинальными поединками Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии", поэтому от Хосепа Гвардиолы можно вновь ожидать большого количества перестановок в составе. "Белым" уже не грозит вылет из Премьер-Лиги, но они имеют шансы финишировать в верхней половине таблицы. Во встрече этих соперников на "Элланд Роуд" в первом круге "Лидс" владел мячом 52 процента времени — больше любой другой команды, игравшей против "горожан" в этом сезоне.



Лазарет "Сити" по-прежнему пуст.



Из-за условий своей аренды за "Лидс" не сыграет Джек Харрисн. Адам Форшоу отсутствует с травмой бедра.



ЛИВЕРПУЛЬ — АСТОН ВИЛЛА 17:00 Онлайн-трансляция



Когда эти команды встречались предыдущий раз, случилась сенсация — "Астон Вилла" победила "Ливерпуль" со счетом 7:2. "Красным", наверное, хотелось бы взять реванш, но еще важнее для них взять три очка для повышения своих шансов на попадание в топ-4, а также нельзя забывать о предстоящем матче с "Реалом" в Лиге Чемпионов, где подопечным Юргена Клоппа нужно забивать минимум дважды. Последний раз "вилланам" удавалось сделать дубль против "Ливерпуля" в течение одного сезона еще в 1992/93.



"Ливерпуль" по-прежнему вынужден обходиться без Кувина Келлехера, Джо Гомеса, Виргила Ван Дейка, Жоэля Матипа, Джордана Хендерсона и Дивока Ориги.



Капитан "Астон Виллы" Джек Грилиш проведет в лазарете еще несколько недель. Кортни Хауз снова в строю, но Уэсли форму еще не набрал.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — ЧЕЛСИ 19:30 Онлайн-трансляция



В прошлый уикенд "Челси" был унижен на своем поле "Вест Бромвичем", но на поражение 2:5 уже успел отреагировать победой 0:2 над "Порту" в Лиге Чемпионов посреди недели. "Кристал Пэлас" не пропустил ни одного гола в трех последних домашних матчах Премьер-Лиги. "Орлы" проиграли все шесть последних встреч с "синими" в рамках чемпионата.



Арендуемый у "Челси" нападающий Мичи Батшуайи не сыграет за "Пэлас". Поправили свое здоровье Тайрик Митчелл и Джеймс Маккарти. Коннор Уикхэм недавно пополнил внушительный список потерь команды.



У "Челси нет кадровых проблем, за исключением дисквалификации защитника Тиаго Силвы, который был удален против "Вест Бромвича".