Лэмпард хочет вернуться к работе

Бывший наставник "Челси" и "Дерби" Фрэнк Лэмпард подтвердил свою готовность вернуться к тренерской работе.

Отработав полтора сезона в "Челси", в конце января Лэмпард уступил свой штурвал Томасу Тухелю, который смог стабилизировать ситуацию и вернуть "синих" в борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.



Однако Лэмпард не привык долго сидеть без дела и хочет снова погрузиться в футбол. Для этого Фрэнку лишь нужна подходящая возможность.



"Еще когда я был игроком, футбол поглотил всю мою жизнь. То же самое, когда я был тренером. Никто не хочет терять работу, но когда ты окунаешься в эту профессию, то заранее знаешь, что это может случиться, каким бы хорошим тренером ты себя ни считал. Сейчас у меня гораздо больше времени, чтобы быть дома и вместе с семьей".



"За последние шесть недель или два месяца у меня были кое-какие возможности. Привлекательные возможности, но они не были правильными для меня. Просто они не совсем мне подходили".



"Я очень хочу вернуться в правильное время и правильном месте. Я всегда ищу такую возможность. Я постоянно смотрю футбол и стараюсь стать лучше. Я буду стараться найти подходящий вариант, я очень хочу снова тренировать", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.