Клопп поговорил с Кейта насчет ранней замены против "Реала"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что побеседовал с Наби Кейта после унизительной замены гвинейского полузащитника в матче Лиги Чемпионов против "Реала".

Посреди этой недели "Ливерпуль" потерпел поражение 3:1 на "Сантьяго Бернабеу", а вышедший в стартовом составе "красных" Кейта был заменен на Тиаго Алькантару уже на 42-й минуте.



Некоторые болельщики восприняли эту замену едва ли не как символ конца карьеры Наби в "Ливерпуле", однако Клопп убедился, что его подопечный не затаил никаких негативных чувств.



"Наби доводилось играть важные матчи за нас, отличные матчи за нас, забивать важные голы за нас".



"Наверное, вы спрашиваете меня насчет него из-за ранней замены в последнем матче, но то было решение, которое я принял в конкретной ситуации. Нам нужно было поправить свою игру, а сделать это без перестановок было бы проблематично".



"Вчера мы поговорили, и у нас все нормально. Я объяснил ему свое решение, а он понял его, поэтому теперь мы движемся дальше", — цитирует Клоппа Daily Mirror.