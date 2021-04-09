Моуриньо: "1:6 не повторится"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что победа его команды над "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:6 в октябре не отражает реальность.

На старте этого сезона "красные дьяволы" сокрушительно проиграли команде своего бывшего рулевого, и в воскресенье у них будет возможность взять реванш.



От новой встречи с "Юнайтед" Моуриньо ожидает упорной борьбы — легкую победу с крупным счетом Жозе исключает.



"Я не думаю, что 1:6 отражает реальность – такого рода безумный счет порой может быть между двумя большими клубами, но это изолированный результат".



"Я больше думаю о двух предыдущих матчах между нами: когда мы уступили на "Олд Траффорд" со счетом 2:1 из-за пенальти и когда сыграли 1:1 дома в прошлом сезоне тоже с пенальти".



"На мой взгляд, эти два результата больше соответствуют реальности, ведь в реальности разница между нами не так велика, и это будет сложный и упорный матч для обеих команд".



"Я не знаю, будет ли Оле Гуннар Сульшер использовать тот результат как мотивацию, но если бы это я проиграл 1:6, то просто сказал бы своим парням: "Это случилось раз, и это не повторится", — приводит слова Моуриньо Sky Sports.