Клопп: "Вилла" — серьезный конкурент "Ливерпуля"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что рассматривает "Астон Виллу" в качестве прямого конкурента своей команды.

Случившийся в начале этого календарного года спад лишил "Ливерпуль" реальных шансов на защиту титула Премьер-Лиги, и на финише сезона "красные" лишь ведут борьбу за попадание в зону еврокубков.

В субботу "Ливерпуль" примет на своем поле "Астон Виллу", которая находится в пяти очках позади, и Клопп не недооценивает коллектив Дина Смита.

"Конечно, они являются серьезным конкурентом в борьбе за попадание в зону еврокубков. Они очень хороши, и они совершили ряд качественных приобретений".

"Уоткинс, Баркли, Кэш помогли им. У них очень хорошая команда, а хорошие команды сразу же становятся претендентами на путевку в еврокубки", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Астон Вилла, Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2021 20:00

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  1. serg110kv 09.04.2021 20:10 # serg110kv
    Докатились блин((((

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  2. true-manc 09.04.2021 20:02 # true-manc
    Колбасников дерут прям на арене их портового цирка

    Клопп, как вам не стыдно?
    А вот вам и цифры:
    За прошлый квартал
    Шесть половых акта,
    Все публично и на глазах у скузей
    Юрген, это ваше личное изобретение?
    Манэ и Салашку отпердолили в жопу!
    Вся публика в шоке
    А весь ФАПЛ хохотал так гадко, не правда ли
    Отмороженные кадры
    И заломали руки Юргену, и отъехал воронок
    В участке сломали руки, ноги, потом пробили дно
    И расстреляли в подвале без суда и следствия
    Два пьяных слесаря нашли тело в канализации
    И съели под водку на завтрак

    Юрген! Юрген!
    Вы не тренер!
    Юрген! Юрген!
    Вы не тренер!

    (ответить)

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