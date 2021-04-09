Клопп: "Вилла" — серьезный конкурент "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что рассматривает "Астон Виллу" в качестве прямого конкурента своей команды.

Случившийся в начале этого календарного года спад лишил "Ливерпуль" реальных шансов на защиту титула Премьер-Лиги, и на финише сезона "красные" лишь ведут борьбу за попадание в зону еврокубков.



В субботу "Ливерпуль" примет на своем поле "Астон Виллу", которая находится в пяти очках позади, и Клопп не недооценивает коллектив Дина Смита.



"Конечно, они являются серьезным конкурентом в борьбе за попадание в зону еврокубков. Они очень хороши, и они совершили ряд качественных приобретений".



"Уоткинс, Баркли, Кэш помогли им. У них очень хорошая команда, а хорошие команды сразу же становятся претендентами на путевку в еврокубки", — цитирует Клоппа Sky Sports.