Клопп: "Вилла" — серьезный конкурент "Ливерпуля"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что рассматривает "Астон Виллу" в качестве прямого конкурента своей команды.
Случившийся в начале этого календарного года спад лишил "Ливерпуль" реальных шансов на защиту титула Премьер-Лиги, и на финише сезона "красные" лишь ведут борьбу за попадание в зону еврокубков.
В субботу "Ливерпуль" примет на своем поле "Астон Виллу", которая находится в пяти очках позади, и Клопп не недооценивает коллектив Дина Смита.
"Конечно, они являются серьезным конкурентом в борьбе за попадание в зону еврокубков. Они очень хороши, и они совершили ряд качественных приобретений".
"Уоткинс, Баркли, Кэш помогли им. У них очень хорошая команда, а хорошие команды сразу же становятся претендентами на путевку в еврокубки", — цитирует Клоппа Sky Sports.
09.04.2021 20:00
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Докатились блин((((
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Колбасников дерут прям на арене их портового цирка
Клопп, как вам не стыдно?
А вот вам и цифры:
За прошлый квартал
Шесть половых акта,
Все публично и на глазах у скузей
Юрген, это ваше личное изобретение?
Манэ и Салашку отпердолили в жопу!
Вся публика в шоке
А весь ФАПЛ хохотал так гадко, не правда ли
Отмороженные кадры
И заломали руки Юргену, и отъехал воронок
В участке сломали руки, ноги, потом пробили дно
И расстреляли в подвале без суда и следствия
Два пьяных слесаря нашли тело в канализации
И съели под водку на завтрак
Юрген! Юрген!
Вы не тренер!
Юрген! Юрген!
Вы не тренер!
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