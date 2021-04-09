Сульшер настроен на реванш против "Тоттенхэма"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что в ближайшее воскресенье его команда захочет реабилитироваться за домашнее поражение 1:6 от "Тоттенхэма".

В октябре "Юнайтед" всего лишь в третий в своей истории пропустил шесть голов в одном матче Премьер-Лиги. Игра "красных дьяволов" просто развалилась после удаления Антони Мартиаля на 28-й минуте.



В ближайший уикенд "Юнайтед" совершит ответный визит к "Тоттенхэму", и Сульшер заранее обещает, что его команда сыграет лучше.



"Да, думаю, наши игроки будут помнить тот матч. Нам было очень больно. Пострадала наша гордость. Мы не были собой, учитывая ту манеру, в которой мы проиграли, и мы знаем это. Мы осложнили себе жизнь, оставшись вдесятером. У нас был короткий предсезонный период, и мы не соответствовали своим стандартам. Мы были так плохи".



"Уверен, мы увидим, что некоторые игроки захотят показать, что они на самом деле лучше, чем тот матч. Самое важное, что с тех пор нам удалось улучшить свою физическую готовность. Тогда нам ее не хватало. То был наш третий матч в сезоне".



"Мы схлопотали красную карточку, на которую отреагировали недопустимым образом. Мы знаем, что порой такие ситуации возникают, и это стало большим уроком для нас. Уверен, на сей раз мы сыграем лучше", — цитирует Сульшера Sky Sports.