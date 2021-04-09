Сульшер: "Кавани пока не определился насчет своего будущего"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что нападающий Эдинсон Кавани пока не определился со своим будущим.

Согласно настойчивым слухам в прессе, Кавани не собирается продлевать свой контракт на следующий сезон и настроен перейти в "Боку Хуниорс", чтобы быть ближе к своей семье.



Однако Сульшер не теряет надежд уговорить 34-летнего уругвайца задержаться на "Олд Траффорд".



"Конечно, я поддерживаю общение с Эди. Мы ведем открытый диалог, и он до сих пор не определился, чего хочет в следующем сезоне, и меня это устраивает".



"Это непростой год, непростой сезон для него и для остального мира, поэтому ему все еще нужно время, чтобы принять решение".



"Уверен, в остатке сезона мы увидим хорошую версию Эдинсона. Он знает, что это самая важная часть сезона, в которой мы сражаемся за трофей Лиги Европы и доводим начатое до конца в лиге".



"Остается восемь матчей, и ты лишь думаешь о том, как финишируешь".



"У него позитивный настрой, и мы рады обладать им здесь. Он упорно работал над возвращением в форму, и теперь мы снова можем на него рассчитывать. Надеюсь, мы сможем положиться на него в следующие шесть или семь недель", — приводит слова Сульшера Daily Mail.