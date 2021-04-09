Тухель: "Абрахэм не проявлял себя так, как мы хотим"

Наставник "Челси" Томас Тухель заявил, что нападающий Тэмми Абрахэм не оправдывает его ожиданий.

23-летний Абрахэм является лучшим бомбардиром "Челси" в этом сезоне, забив 12 голов в 30 матчах, однако Тэмми еще не попадал в заявку "синих" после того, как залечил свою лодыжку.



В прессе уже появились слухи, что Абрахэм, который теперь рискует пропустить Евро-2020, собирается покинуть "Челси" летом, однако Тухель ничем не может помочь Тэмми.



"Я не могу принимать решения, исходя из персональных целей игроков. Цель Кепы — играть за сборную Испании, но это не может влиять на мои решения. Я должен поступать так, как считаю лучшим для "Челси".



"Это был тяжелый период для Тэмми. Он выходил в стартовом составе два или три раза, и мы меняли его в перерыве по тактическим соображениям".



"Он не проявлял себя так, как мы хотим и требуем от него. Затем он получил травму, потерял ритм и возможность сражаться за место в команде".



"Сейчас определяющая часть сезона, и приводить перенесших травмы игроков в форму непросто. Мы можем делать только три замены, и это очень важная вещь, потому что в большинстве случаев три замены означают, что ты можешь сделать только две — последнюю ты бережешь на случай травмы".



"Все в руках Тэмми, все зависит от него. Мы обладаем 22 полевыми игроками, и очень сложно выбирать 18 из них на матчи Премьер-Лиги".



"Когда ты выступаешь на атакующей позиции, ты можешь оказывать огромное влияние на игру, даже проводя на поле мало минут. Мы много требуем от Тэмми, он много требует от себя", — цитирует Тухеля Daily Mail.