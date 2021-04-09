"Арсенал" установил цену за Торрейру

"Арсенал" готов отпустить полузащитника Лукаса Торрейру всего за 15 миллионов фунтов грядущим летом.

В прошлом месяце пандемия коронавируса забрала мать Торрейры, после чего Лукас, который этот сезон проводит в аренде в "Атлетико", объявил о своем желании перейти в "Боку Хуниорс".



На пресс-конференции в среду главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил насчет ситуации Торрейры, что сейчас "не тот момент, чтобы принимать какие-либо решения", однако ESPN стало известно, что "канониры" выразили готовность пойти навстречу Лукасу.



И хотя в 2018 году сами лондонцы потратили 26.5 млн. фунтов на приглашение Торрейры из "Сампдории", Лукасу будет позволено покинуть "Эмирейтс" примерно за 15 млн. фунтов грядущим летом.



Добавим, у 25-летнего игрока сборной Уругвая остается еще два года по контракту с "Арсеналом".