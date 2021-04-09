Балоган близок к новому контракту с "Арсеналом"

"Арсеналу", судя по всему, удастся предотвратить уход нападающего Флорина Балогана из клуба по окончании этого сезона.

Балоган находится в системе "Арсенала" с восьми лет, ярко проявив себя в различных возрастных группах. В этом сезоне Флорин забил восемь голов и отдал две результативные передачи за команду "канониров" U-23.



Также 19-летний нападающий дважды отличился за первую команду "Арсенала", отметившись лишь пятью выходами на замену.



Действующий контракт Балогана истекает в конце этого сезона, и в предыдущие месяцы Флорина сватали в различные клубы не только Англии, но и всей Европы, включая "Ливерпуль".



Однако Sky Sports стало известно, что главный тренер Микель Артета и технический директор Эду убедили Балогана остаться в "Арсенале". Вскоре Флорин, который на взрослом уровне сможет выбрать между сборными Англии, США и Нигерии, должен подписать новый контракт.