Балоган близок к новому контракту с "Арсеналом"
"Арсеналу", судя по всему, удастся предотвратить уход нападающего Флорина Балогана из клуба по окончании этого сезона.
Балоган находится в системе "Арсенала" с восьми лет, ярко проявив себя в различных возрастных группах. В этом сезоне Флорин забил восемь голов и отдал две результативные передачи за команду "канониров" U-23.
Также 19-летний нападающий дважды отличился за первую команду "Арсенала", отметившись лишь пятью выходами на замену.
Действующий контракт Балогана истекает в конце этого сезона, и в предыдущие месяцы Флорина сватали в различные клубы не только Англии, но и всей Европы, включая "Ливерпуль".
Однако Sky Sports стало известно, что главный тренер Микель Артета и технический директор Эду убедили Балогана остаться в "Арсенале". Вскоре Флорин, который на взрослом уровне сможет выбрать между сборными Англии, США и Нигерии, должен подписать новый контракт.
09.04.2021 16:00
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