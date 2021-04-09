Балоган близок к новому контракту с "Арсеналом"

Флорин Балоган "Арсеналу", судя по всему, удастся предотвратить уход нападающего Флорина Балогана из клуба по окончании этого сезона.

Балоган находится в системе "Арсенала" с восьми лет, ярко проявив себя в различных возрастных группах. В этом сезоне Флорин забил восемь голов и отдал две результативные передачи за команду "канониров" U-23.

Также 19-летний нападающий дважды отличился за первую команду "Арсенала", отметившись лишь пятью выходами на замену.

Действующий контракт Балогана истекает в конце этого сезона, и в предыдущие месяцы Флорина сватали в различные клубы не только Англии, но и всей Европы, включая "Ливерпуль".

Однако Sky Sports стало известно, что главный тренер Микель Артета и технический директор Эду убедили Балогана остаться в "Арсенале". Вскоре Флорин, который на взрослом уровне сможет выбрать между сборными Англии, США и Нигерии, должен подписать новый контракт.


Метки Арсенал, Балоган, контракты

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2021 16:00

Количество просмотров Просмотров: 355

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. jirrort 09.04.2021 16:43 # jirrort
    Балаган никуда не денется из Арсенала

    (ответить)

  2. hunter022 09.04.2021 16:13 # hunter022
    Вчера могли дать шанс проявить себя смотрелся бы не хуже Виллиана

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: