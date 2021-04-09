Скоулз назвал лучшую позицию Погба

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз назвал лучшую позицию полузащитника "красных дьяволов" Поля Погба на поле.

За время выступлений на "Олд Траффорд" Погба довелось поиграть на нескольких позициях — от опорника до плеймейкера.



Однако Скоулз чувствует, что в центре полузащиты у Поля нет той свободы действий, которую он имеет на левом краю.



"Способности этого парня не ставятся под сомнение. Против "Милана" он вышел на левый край передней тройки, и я думаю, именно там его лучшая позиция".



"Просто там у него есть свобода делать то, что он хочет, выражать себя, и именно там он блестяще выступал за "Ювентус". Этого нет, когда он играет одного из двух центральных полузащитников, но мастерство все равно при нем".



"Он не лучшим образом сыграл против "Брайтона", но когда он сосредоточен, то может приносить победы в матчах. Поэтому он и стоил так дорого".



"Проблема в том, что он делает это недостаточно часто — возможно, в двух матчах из пяти. Если ты хочешь выигрывать лигу и большие трофеи, этого недостаточно. Игрок таких способностей должен давать больше", — сообщил Скоулз в эфире BT Sport перед матчем Лиги Европы против "Гранады".