О'Хара: "Юнайтед" недостаточно хорош для Холанда"

Эрлинг Холанд Экс-полузащитник "Тоттенхэма" Джейми О'Хара объяснил, почему нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд ни за что не перейдет в "Манчестер Юнайтед".

В январе 2020 Холанд уже едва не перешел в "Юнайтед", однако "Боруссии" удалось перехватить Эрлинга, покидавшего австрийский "Ред Булл".

Ожидается, что по окончании этого сезона "красные дьяволы" вернутся за Холандом, однако О'Хара видит у 20-летнего норвежца более привлекательные варианты, которые гарантировали бы ему трофеи.

"Им не видать Холанда. Мне жаль, но они недостаточно хороши. Зачем ему переходить в "Манчестер Юнайтед"?

"Хорошо, они нуждаются в нем, но у тебя есть варианты с "Реалом", "Барселоной", "Манчестер Сити" — все они хотят его".

"Взгляните на Погба. Они заплатили за него 100 миллионов фунтов, думая, что с ним выйдут на более высокий уровень и вернут славные для клуба времена... Это не сработало. Они почти не знают трофеев".

"Холанд не перейдет в "Манчестер Юнайтед", который лишь может сказать ему: "Возможно, мы что-нибудь выиграем. Возможно, нет". Он перейдет туда, где сможет выигрывать все", — сообщил О'Хара talkSPORT.


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, О'Хара, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2021 14:00

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  1. kirliut 09.04.2021 14:48 # kirliut
    Совсем херово с новостями,публикуют тупые слова тупого хрен пойми кого&#129318;&#8205;&#9794;&#65039;

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  2. true-manc 09.04.2021 14:02 # true-manc
    Единственная во всей Англии команда, достойная Холанда - это Манчестер Сити.

    1 КОРОЛИ 31 74

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