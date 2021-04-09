О'Хара: "Юнайтед" недостаточно хорош для Холанда"
Экс-полузащитник "Тоттенхэма" Джейми О'Хара объяснил, почему нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд ни за что не перейдет в "Манчестер Юнайтед".
В январе 2020 Холанд уже едва не перешел в "Юнайтед", однако "Боруссии" удалось перехватить Эрлинга, покидавшего австрийский "Ред Булл".
Ожидается, что по окончании этого сезона "красные дьяволы" вернутся за Холандом, однако О'Хара видит у 20-летнего норвежца более привлекательные варианты, которые гарантировали бы ему трофеи.
"Им не видать Холанда. Мне жаль, но они недостаточно хороши. Зачем ему переходить в "Манчестер Юнайтед"?
"Хорошо, они нуждаются в нем, но у тебя есть варианты с "Реалом", "Барселоной", "Манчестер Сити" — все они хотят его".
"Взгляните на Погба. Они заплатили за него 100 миллионов фунтов, думая, что с ним выйдут на более высокий уровень и вернут славные для клуба времена... Это не сработало. Они почти не знают трофеев".
"Холанд не перейдет в "Манчестер Юнайтед", который лишь может сказать ему: "Возможно, мы что-нибудь выиграем. Возможно, нет". Он перейдет туда, где сможет выигрывать все", — сообщил О'Хара talkSPORT.
09.04.2021 14:00
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Совсем херово с новостями,публикуют тупые слова тупого хрен пойми кого🤦‍♂️
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Единственная во всей Англии команда, достойная Холанда - это Манчестер Сити.
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