О'Хара: "Юнайтед" недостаточно хорош для Холанда"

Экс-полузащитник "Тоттенхэма" Джейми О'Хара объяснил, почему нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд ни за что не перейдет в "Манчестер Юнайтед".

В январе 2020 Холанд уже едва не перешел в "Юнайтед", однако "Боруссии" удалось перехватить Эрлинга, покидавшего австрийский "Ред Булл".



Ожидается, что по окончании этого сезона "красные дьяволы" вернутся за Холандом, однако О'Хара видит у 20-летнего норвежца более привлекательные варианты, которые гарантировали бы ему трофеи.



"Им не видать Холанда. Мне жаль, но они недостаточно хороши. Зачем ему переходить в "Манчестер Юнайтед"?



"Хорошо, они нуждаются в нем, но у тебя есть варианты с "Реалом", "Барселоной", "Манчестер Сити" — все они хотят его".



"Взгляните на Погба. Они заплатили за него 100 миллионов фунтов, думая, что с ним выйдут на более высокий уровень и вернут славные для клуба времена... Это не сработало. Они почти не знают трофеев".



"Холанд не перейдет в "Манчестер Юнайтед", который лишь может сказать ему: "Возможно, мы что-нибудь выиграем. Возможно, нет". Он перейдет туда, где сможет выигрывать все", — сообщил О'Хара talkSPORT.