Беллерин: "Не команды обыгрывают нас — мы сами проигрываем матчи"
Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин вынес неутешительный вердикт в отношении своей команды после упущенной победы против "Славии" в Лиге Европы.
Превосходя соперника по игре, на 86-й минуте первого четвертьфинального матча Лиги Европы "канонирам", наконец, удалось открыть счет усилиями Николя Пепе.
Однако на исходе компенсированного времени "Арсенал" пропустил ответный гол (1:1) и теперь обязан забивать в Праге через неделю.
Беллерин чувствует, что его команда может винить только себя — лондонцы сами усложняют себе жизнь.
"Должен признаться, у меня такое ощущение, что мы контролировали игру весь матч, за исключением последних пяти минут".
"Мы создавали моменты, мы открыли счет на 85-й минуте — оставалось лишь довести дело до победы".
"Из-за своих действий мы оказались в ситуации, которая не должна возникать на такой стадии матча, и подобное происходит не в первый раз".
"Мы сами в этом виноваты. Как я уже говорил прежде, это не команды обыгрывают нас, это мы сами проигрываем матчи", — цитирует Беллерин Evening Standard.
09.04.2021 13:00
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Последние комментарии:
А мне нравятся страдания этого никчёмного гейклуба)
Гейгуннеры - сосать ваша участь)
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Ну хоть модник даёт адекватную оценку, а не этот тренеришка тупой
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похоже, Артете пора на выход - не справился он с тем, чтобы дать команде нужную мотивацию и ментальность.
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ну вот теперь ответку посмотрю.
хорошо не смотрел матч Пулем и вчерашний. избежал расстройств.
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да неужели!? кто ж вам глаза то открыл?!
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Ооо!это из тож же серии-мы доминировали))
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