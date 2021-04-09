Беллерин: "Не команды обыгрывают нас — мы сами проигрываем матчи"

Эктор Беллерин Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин вынес неутешительный вердикт в отношении своей команды после упущенной победы против "Славии" в Лиге Европы.

Превосходя соперника по игре, на 86-й минуте первого четвертьфинального матча Лиги Европы "канонирам", наконец, удалось открыть счет усилиями Николя Пепе.

Однако на исходе компенсированного времени "Арсенал" пропустил ответный гол (1:1) и теперь обязан забивать в Праге через неделю.

Беллерин чувствует, что его команда может винить только себя — лондонцы сами усложняют себе жизнь.

"Должен признаться, у меня такое ощущение, что мы контролировали игру весь матч, за исключением последних пяти минут".

"Мы создавали моменты, мы открыли счет на 85-й минуте — оставалось лишь довести дело до победы".

"Из-за своих действий мы оказались в ситуации, которая не должна возникать на такой стадии матча, и подобное происходит не в первый раз".

"Мы сами в этом виноваты. Как я уже говорил прежде, это не команды обыгрывают нас, это мы сами проигрываем матчи", — цитирует Беллерин Evening Standard.


Метки Арсенал, Беллерин, Лига Европы, Славия

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2021 13:00

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  1. ruschelsea 09.04.2021 14:55 # ruschelsea
    А мне нравятся страдания этого никчёмного гейклуба)
    Гейгуннеры - сосать ваша участь)

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  2. umbriaco 09.04.2021 14:53 # umbriaco
    Ну хоть модник даёт адекватную оценку, а не этот тренеришка тупой

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  3. danilych89 09.04.2021 13:51 # danilych89
    похоже, Артете пора на выход - не справился он с тем, чтобы дать команде нужную мотивацию и ментальность.

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  4. easports 09.04.2021 13:38 # easports
    ну вот теперь ответку посмотрю.
    хорошо не смотрел матч Пулем и вчерашний. избежал расстройств.

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  5. mixmaster 09.04.2021 13:32 # mixmaster
    да неужели!? кто ж вам глаза то открыл?!

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  6. liverbro 09.04.2021 13:03 # liverbro
    Ооо!это из тож же серии-мы доминировали))

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