Беллерин: "Не команды обыгрывают нас — мы сами проигрываем матчи"

Защитник "Арсенала" Эктор Беллерин вынес неутешительный вердикт в отношении своей команды после упущенной победы против "Славии" в Лиге Европы.

Превосходя соперника по игре, на 86-й минуте первого четвертьфинального матча Лиги Европы "канонирам", наконец, удалось открыть счет усилиями Николя Пепе.



Однако на исходе компенсированного времени "Арсенал" пропустил ответный гол (1:1) и теперь обязан забивать в Праге через неделю.



Беллерин чувствует, что его команда может винить только себя — лондонцы сами усложняют себе жизнь.



"Должен признаться, у меня такое ощущение, что мы контролировали игру весь матч, за исключением последних пяти минут".



"Мы создавали моменты, мы открыли счет на 85-й минуте — оставалось лишь довести дело до победы".



"Из-за своих действий мы оказались в ситуации, которая не должна возникать на такой стадии матча, и подобное происходит не в первый раз".



"Мы сами в этом виноваты. Как я уже говорил прежде, это не команды обыгрывают нас, это мы сами проигрываем матчи", — цитирует Беллерин Evening Standard.