"Саутгемптон" сможет получать выплаты от спонсора биткоинами

Часть бонусных выплат по контракту со своим титульным спонсором "Саутгемптон" сможет получить биткоинаи.

В августе 2020, после всего одного года сотрудничества, "Саутгемптон" был вынужден разорвать отношения с LD Sports — "святые" опасались, что китайская компания не сможет выполнить свои обязательства по контракту стоимостью 6.5 млн. фунтов в год.



Так "Саутгемптон" начал сотрудничать с Sportsbet.io, брендом компании Coingaming Group. Соответствующая эмблема располагается на футболках команды Ральфа Хазенхюттля.



В четверг "святые" объявили о подписании нового трехлетнего контракта с Sportsbet.io, назвав эту сделку самой крупной в своем роде в истории клуба.



Издание The Telegraph обращает на интересную деталь этого контракта — теперь "Саутгемптону" принадлежит опция затребовать часть бонусных выплат по итогам каждого сезона не фунтами, а криптовалютой биткоин, которому Morgan Stanley уже в этом году прогнозирует рост до уровня в 400,000 долларов.