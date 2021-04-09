Дринкуотер: "У меня осталось незаконченное дело в "Челси"

Полузащитник Данни Дринкуотер пригрозил вернуться в "Челси" и ворваться в планы главного тренера "синих" Томаса Тухеля.

Покупка Дринкуотера у "Лестера" за 35 миллионов фунтов летом 2017 стала абсолютным трансферным провалом для "Челси". Данни не заиграл ни на "Стэмфорд Бридж", ни в "Бернли" с "Астон Виллой", куда "синие" отправляли его в аренду в прошлом сезоне.



Этот сезон Дринкуотер тоже проводит в аренде — в "Касымпаше", за которую сыграл только 366 минут в турецком чемпионате. Однако 31-летний англичанин не теряет надежды реабилитировать свою карьеру.



"Я хочу продолжить свою карьеру в "Челси". Я чувствую, что у меня осталось незаконченное дело в этом клубе".



"Смогу ли я восстановить свою лучшую форму и ворваться в планы Тухеля? Я бы хотел думать, что да. Я не знаю, насколько это хорошо, если я вернусь с такими заявлениями. Я должен проделать большой путь".



"Я должен приложить усилия, чтобы снова получать удовольствие от свой игры, потому что в данный момент этого нет. Я продолжаю упорно работать, я продолжаю вкалывать, я делаю правильные вещи в правильное время, и мне нужно избегать травм, а там станет видно".



"Карьера футболиста скоротечна, поэтому мне нужно продолжать делать правильные вещи, и тогда, надеюсь, ситуация изменится", — цитирует Дринкуотера Goal.