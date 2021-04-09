Дринкуотер: "У меня осталось незаконченное дело в "Челси"
Полузащитник Данни Дринкуотер пригрозил вернуться в "Челси" и ворваться в планы главного тренера "синих" Томаса Тухеля.
Покупка Дринкуотера у "Лестера" за 35 миллионов фунтов летом 2017 стала абсолютным трансферным провалом для "Челси". Данни не заиграл ни на "Стэмфорд Бридж", ни в "Бернли" с "Астон Виллой", куда "синие" отправляли его в аренду в прошлом сезоне.
Этот сезон Дринкуотер тоже проводит в аренде — в "Касымпаше", за которую сыграл только 366 минут в турецком чемпионате. Однако 31-летний англичанин не теряет надежды реабилитировать свою карьеру.
"Я хочу продолжить свою карьеру в "Челси". Я чувствую, что у меня осталось незаконченное дело в этом клубе".
"Смогу ли я восстановить свою лучшую форму и ворваться в планы Тухеля? Я бы хотел думать, что да. Я не знаю, насколько это хорошо, если я вернусь с такими заявлениями. Я должен проделать большой путь".
"Я должен приложить усилия, чтобы снова получать удовольствие от свой игры, потому что в данный момент этого нет. Я продолжаю упорно работать, я продолжаю вкалывать, я делаю правильные вещи в правильное время, и мне нужно избегать травм, а там станет видно".
"Карьера футболиста скоротечна, поэтому мне нужно продолжать делать правильные вещи, и тогда, надеюсь, ситуация изменится", — цитирует Дринкуотера Goal.
09.04.2021 11:00
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Оторвись от бутылки и тогда появится шанс
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Страшно представить сколько более менее нормальных футболистов загубили пенсы... Вот уже Хаверц и Вернер на подходе
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Составит с Бакайокой основную пару ЦПЗ.
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недодоил еще))
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Поздно солдатик
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Забыл вещи чтоли забрать? Свободен. Удачи.
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Все забыли про тебя.
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