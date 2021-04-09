Дринкуотер: "У меня осталось незаконченное дело в "Челси"

Данни Дринкуотер Полузащитник Данни Дринкуотер пригрозил вернуться в "Челси" и ворваться в планы главного тренера "синих" Томаса Тухеля.

Покупка Дринкуотера у "Лестера" за 35 миллионов фунтов летом 2017 стала абсолютным трансферным провалом для "Челси". Данни не заиграл ни на "Стэмфорд Бридж", ни в "Бернли" с "Астон Виллой", куда "синие" отправляли его в аренду в прошлом сезоне.

Этот сезон Дринкуотер тоже проводит в аренде — в "Касымпаше", за которую сыграл только 366 минут в турецком чемпионате. Однако 31-летний англичанин не теряет надежды реабилитировать свою карьеру.

"Я хочу продолжить свою карьеру в "Челси". Я чувствую, что у меня осталось незаконченное дело в этом клубе".

"Смогу ли я восстановить свою лучшую форму и ворваться в планы Тухеля? Я бы хотел думать, что да. Я не знаю, насколько это хорошо, если я вернусь с такими заявлениями. Я должен проделать большой путь".

"Я должен приложить усилия, чтобы снова получать удовольствие от свой игры, потому что в данный момент этого нет. Я продолжаю упорно работать, я продолжаю вкалывать, я делаю правильные вещи в правильное время, и мне нужно избегать травм, а там станет видно".

"Карьера футболиста скоротечна, поэтому мне нужно продолжать делать правильные вещи, и тогда, надеюсь, ситуация изменится", — цитирует Дринкуотера Goal.


Метки Дринкуотер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2021 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1148

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ray-black 09.04.2021 12:35 # ray-black
    Оторвись от бутылки и тогда появится шанс

    (ответить)

  2. umoraaa 09.04.2021 12:25 # umoraaa
    Страшно представить сколько более менее нормальных футболистов загубили пенсы... Вот уже Хаверц и Вернер на подходе

    (ответить)

  3. ensiferum 09.04.2021 11:52 # ensiferum
    Составит с Бакайокой основную пару ЦПЗ.

    (ответить)

  4. mixmaster 09.04.2021 11:46 # mixmaster
    недодоил еще))

    (ответить)

  5. liverbro 09.04.2021 11:44 # liverbro
    Поздно солдатик

    (ответить)

  6. sexan 09.04.2021 11:13 # sexan
    Забыл вещи чтоли забрать? Свободен. Удачи.

    (ответить)

  7. danny949494 09.04.2021 11:07 # danny949494
    Все забыли про тебя.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: