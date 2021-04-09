Кто заменит Агуэро?

Серхио Агуэро покинет "Манчестер Сити" по окончании сезона 2020/21. Лучший бомбардир в истории клуба и самый результативный иностранец в английском футболе будет волен выбрать себе новый клуб по собственному желанию, но кто заменит его в качестве лидера атак "горожан"? И будет ли Пеп Гвардиола вообще пытаться найти прямую замену для Агуэро? Давайте рассмотрим имеющиеся варианты.

Агуэро — не просто лучший бомбардир "Сити" всех времен и удивительно стабильный форвард, который до сих пор завершал все сезоны на "Этихад" с двузначным количеством забитых голов. Он — символ исторической, первой победы "горожан" в Премьер-Лиге и человек, который сумел сохранить хладнокровие, когда нужно было забить гол в ворота "Куинз Парк Рейнджерс" в момент, когда все валилось из рук исторически очень невезучей команды.



У Агуэро были разные периоды в отношениях с Пепом Гвардиолой. Одно время он злился на каталонца, когда тот отдавал предпочтение Габриэлю Жезусу и требовал от аргентинца большей вовлеченности в командный прессинг, но в итоге Серхио провел как минимум два отличных сезона под руководством Пепа и стал сильнее, разнообразнее как нападающий. Увы, травмы испортили Серхио текущий сезон, но у него еще есть шанс принести пользу команде — как минимум в Лиге Чемпионов, которую он обещал когда-то выиграть для болельщиков "Сити".



В пору, когда Серхио был травмирован или набирал форму, Гвардиола часто играл без нападающих или использовал на острие атаки Рахима Стерлинга, так как Габриэль Жезус, как и Агуэро, не отличается железным здоровьем. Вдобвок бразильца не отнесешь к категории форвардов с убийственной реализацией, и он никогда не отличался стабильностью.



Будет ли Гвардиола и дальше обходиться без ярко выраженного центрфорварда мирового класса? В этом сезоне у "Сити" не возникает больших проблем из-за отсутствия Агуэро, так как прилично забивают полузащитники, а главной ударной единицей и вовсе стал Илкай Гюндоган. Стиль игры "горожан" при Гвардиоле таков, что излюбленной комбинацией становится доставка мяча в район линии вратарской, а из такой убойной позиции способен забивать любой полевой игрок с хорошо поставленным ударом.



Но все же столь амбициозной команде, как "Сити", нужен форвард высокого класса, способный обеспечить 20 и больше голов за сезон, что во всех своих предыдущих сезонах делал Агуэро. Потому не лишним будет рассмотреть кандидатуры на замену Серхио — не уступающие ему в классе или схожие по манере игры.



Эрлинг Холанд



Самая очевидная цель менеджмента "Сити" — нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Бреут Холанд, прогрессирующий невероятными темпами и уже сейчас являющийся звездой первой величины в Бундеслиге и сборной Норвегии. В пользу Холанда говорит юный возраст и его связь с английским клубом через отца, который плодотворно играл на позиции опорного полузащитника за "горожан" и даже стал культовым персонажем в дерби Манчестера — увы, с пагубными для него самого последствиями.



Речь идет о жуткой и злонамеренной травме, которую нанес Альф-Инге Холанду капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин в городском дерби, затаив на него злобу еще со времен, когда норвежец был игроком "Лидса". К слову, сам Эрлинг родился именно в Лидсе и называет себя поклонником местной команды, но при выборе двух клубов из Манчестера, безусловно, отдаст предпочтение "горожанам".



Холанд доказал, что он может быть смертоносным финишером, а с такими подносчиками снарядов, как Кевин Де Брюйне, Фил Фоден и Рахим Стерлинг, у него будет много моментов в "Сити". Может быть сейчас Холанд не очень подходит по стилю Гвардиоле, но он находится в таком возрасте, когда может легко обучаться и адаптироваться. Все говорит о том, что Эрлинг в ближайшие годы настроен "прокачивать" себя по всем направлениям: физическому, ментальному и техническому ,и Гвардиола не может не видеть отчаянного желания Холанда стать суперзвездой.



Единственной проблемой для "Сити", как и для всех желающих заполучить Холанда, может стать его трансферная стоимость. Сейчас норвежский форвард — один из самых востребованных активов на трансферном рынке, и "Боруссия", неплохо вложившаяся в него при покупке, конечно же, постарается заработать на его перепродаже как можно больше. Но сейчас даже у самых богатых клубов есть финансовые затруднения, а также — ограничения по финансовому фейр-плей, который связывает руки богатым владельцам "Сити".



Харри Кейн



Несмотря на то, что Харри Кейн забил более двух соте голов за "Тоттенхэм" и является живой легендой клуба, он до сих пор не выиграл ни единого командного трофея в составе "шпор". Нынешняя ситуация в клубе намекает на необходимость длительной перестройки, которая не факт, что приблизит "Тоттенхэм" к возможности регулярно выигрывать трофеи.



Харри Кейну уже почти 28, и он, вероятно, не готов ждать, когда же "Тоттенхэм" снова будет способен бороться за чемпионство и иметь реальную возможность сыграть в финале Лиги Чемпионов. Вдобавок нынешнее состояние команды при Жозе Моуриньо четко дает понять ему, что это время, если и наступит, то не в ближайшие пару лет. Потому Кейн, наверное, уже принял для себя решение при возможности уйти в клуб, который регулярно играет в плей-офф Лиги Чемпионов и сражается за титулы.



Харри Кейн — зарекомендовавший себя в Премьер-Лиге и проверенный временем мастеровитый форвард, практически без слабых мест. К своим 27 годам Кейн набрался опыта и сумел показать другую сторону своей игры, став эффективным не только в завершении, но и в создании моментов для партнеров. Его сотрудничество с Соном невероятно эффективно, но такой опытный игрок, как Харри Кейн, легко может адаптироваться и к стилю игры "Сити", к тому же с Рахимом Стерлингом и Филом Фоденом он хорошо знаком по сборной Англии.



По своему стилю игры Кейн, наверное, нравится Гвардиоле больше, чем Холанд, но и за него нужно отдать солидную сумму, так как Харри связан контрактом с "Тоттенхэмом" до 2024 года, а председатель "шпор" Даниэль Леви — очень непростой человек, с железной хваткой при проведении любых финансовых переговоров. К тому же Леви было бы интереснее продать Кейна в другой чемпионат, чтобы не усиливать потенциального конкурента форвардов, эффективность которого ему хорошо знакома.



Килиан Мбаппе



Француз уже является одной из величайших звезд современного футбола, и многие полагают, что он и Холанд разовьют в будущем соперничество, подобное тому, что в предыдущее десятилетие наблюдалось между Месси и Роналду.



С момента прихода в ПСЖ из "Монако" в 2018 году 22-летний француз забил 120 голов в 160 матчах и выиграл уже девять трофеев со своим клубом. Но Мбаппе рано или поздно наскучит чемпионат Франции, и тогда его не удержит в Париже даже самый вкусный контракт.



"Реал" — фаворит на подписание Мбаппе в скором будущем, а кроме того его всячески обхаживает "Ливерпуль", но нет сомнений и в том, что "Сити" также изучает потенциальную возможность приобрести этого игрока.



Мбаппе не является чистокровным форвардом и может играть на позиции вингера, как слева, так и справа, что делает его универсальным вариантом в атаке. Именно потому он столь привлекателен для "Ливерпуля". Но есть информация о том, что при всей привлекательности Килиана его требования по зарплате невероятны — 600,000 фунтов в неделю. Такой оклад опасен для зарплатной ведомости любого клуба — даже такого богатого, как "Сити". Потому появление Мбаппе в скором времени в английской Премьер-Лиге маловероятно.



Данни Ингс



Конечно, нападающий "Саутгемптона" — величина не того порядка, чтобы стоять в одном списке с Холандом, Кейном и Мбаппе, но "Сити" реально интересуется им, рассматривая подписание Ингса как "достижимый вариант" получения качественного усиления атаки за относительно небольшие деньги.



Ингс восстановил свою карьеру в "Саутгемптоне" после тяжелой травмы в "Ливерпуле" и в прошлом сезоне стал вторым лучшим бомбардиром в Премьер-Лиге с 22 голами, продолжив регулярно забивать и в этой кампании. Данни еще не подписал новый контракт со "святыми", а его действующий истекает в следующем году, что может сделать "Саутгемптон" сговорчивым при поступлении предложения о покупке Ингса.



Ингс, безусловно, будет более дешевым вариантом, чем подписание Холанда, Мбаппе или Кейна, но его травматичность вызывает беспокойство. Тем не менее, в качестве временной замены Агуэро на сезон-другой Ингс может сгодиться, так как по стилю игры он напоминает Серхио — такой же юркий, с голевым чутьем и умением находить мяч, открываться под передачи партнеров, качественной реализацией голевых моментов.



Лионель Месси



Разговоры о том, что, если Лионель Месси все же решится покинуть "Барселону", то его новым клубом станет "Сити", идут давно, но сейчас каталонцы сделали все возможное, чтобы заблокировать уход Месси. Смена руководства в клубе может немного успокоить Лео, как и последние позитивные результаты команды в чемпионате.



Но установившееся спокойствие в стане каталонского клуба может оказаться временным затишьем. У руля команды находится очень конфликтный и своевольный тренер, который пока что сдерживает свои эмоции ради работы мечты, но в любой момент может взорваться.



И самое интересное, что поссорить Месси с Куманом может как раз Агуэро, которого, по слухам, Лео хочет видеть в "Барселоне" в следующем сезоне, а вот голландец не рассматривает Серхио как вариант для усиления атаки. В пользу приглашения Агуэро говорит и информация о том, что он уже разговаривал с новым-старым президентом Лапортой, и тот готов дать контракт Серхио, чтобы умаслить Месси, но вся эта ситуация очень взрывоопасна и имеет массу возможных сценариев — вплоть до того, что Лео все же решится покинуть "Барселону", а каталонцы устанут от "тирании" аргентинца.



"Сити" было бы интересно заполучить Месси свободным агентом — ему то как раз можно отвалить контракт с любой зарплатой, так как, во-первых, никто в команде не станет оспаривать исключительность этого игрока, а во-вторых, его коммерческая привлекательность позволит окупить большинство затрат на содержание Лео. Но сейчас Месси вроде бы счастлив в Барселоне, а если воссоединится там с кумом "Куном", возможно, вопрос с его уходом из Каталонии будет закрыт навсегда.



Ромелу Лукаку



Вроде бы маловероятный, но все же рассматриваемый вариант — покупка Ромелу Лукаку. Причем, по слухам, рассматривает его именно руководство "Сити", несмотря на то, что бельгиец ранее играл за "Юнайтед" и не входил в планы "горожан" ранее, когда был доступен на трансферном рынке.



Самая главная привлекательная черта Лукаку для "Сити" — его исключительное взаимопонимание с Кевином Де Брюйне в сборной Бельгии. Также у него есть богатый опыт выступлений в Премьер-Лиге, и неплохая текущая форма в Серии А, где он снова стал регулярно забивать. Контракт Лукаку с "Интером" истекает в 2024 году, но Ромелу четко дал понять руководству клуба, что начнет переговоры по новой сделке только в том случае, если свой контракт продлит и Антонио Конте. Если этого не случится, возможны варианты.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru