Грилиш, вероятно, не сыграет до мая

Капитан "Астон Виллы" Джек Грилиш пропустит матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в субботу и, вероятно, не вернется на футбольное поле раньше мая.

25-летний Грилиш пропустил все семь последних матчей "вилланов", а также не вызывался в сборную Англии на мартовские игры по причине травмы голени.



Болельщики бирмингемского клуба рассчитывали на возвращение своего талисмана сразу после международного перерыва, однако против "Фулхэма" в прошлый уикенд Джек не сыграл.



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, Грилиш вновь почувствовал дискомфорт в проблемной зоне и получил рекомендацию отдохнуть еще три недели.



Если 25-летний плеймейкер прислушается к медицинскому совету, то пропустит не только выезд к "Ливерпулю", но и противостояние с "Манчестер Сити" 21 апреля, а также дерби с "Вест Бромвичем" четыре дня спустя.



Наиболее вероятной датой возвращения Грилиша в строй является 1 мая, когда "Вилла" отправится к "Эвертону". Итого у Джека будет шесть матчей, чтобы набрать форму к Евро-2020.