Артета уверен, что "Арсенал" сможет выйти в полуфинал Лиги Европы

Наставник "Арсенала" Микель Артета уверен, что его команда сможет выйти в полуфинал Лиги Европы.

Первый четвертьфинальный матч Лиги Европы против "Славии" завершился для "Арсенала" разочаровывающим образом. На исходе компенсированного времени хозяева "Эмирейтс" позволили сопернику сравнять счет.



Ничья 1:1 обязывает "канониров" забивать в Праге через неделю, однако Артета уверен, что его команда справится с задачей.



"Я полностью уверен, что мы можем отправиться туда и выиграть матч, иначе я бы не сидел здесь".



"Мы должны настроиться на то, чтобы отправиться туда, забить голы и выиграть матч, потому что теперь мы обязаны забивать, если хотим пройти дальше".



"Думаю, если бы мы выиграли 1:0, то психологически это было бы совсем иначе, тогда как счет 1:1 обязывает нас играть на победу и забивать голы, без вариантов".



"Мы должны отправиться туда с атакующим настроем, желая доставить им проблемы. Это будет сложно, потому что они являются хорошим соперником. Они победили кое-какие большие команды, и против них очень сложно играть".



"В этом матче возникало много игровых ситуаций один на один. Когда мы приспособились к этому, то стали создавать моменты".



"Мы были эффективны в высоком прессинге. "Славия" умеет убегать в прорыв, когда возвращает себе мяч, но мы хорошо это контролировали. Если что и оставляет дурной привкус, то это итоговый результат", — цитирует Артету Evening Standard.