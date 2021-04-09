Кавани, вероятно, уйдет в "Боку Хуниорс" летом

Нападающий Эдинсон Кавани, вероятно, покинет "Манчестер Юнайтед" по окончании этого сезона, продолжив карьеру в "Боке Хуниорс".

Когда Кавани присоединился свободным агентом к "Юнайтед" в октябре, то заключил контракт до конца сезона 2021/22, однако и у клуба, и у игрока есть опция досрочного прекращения сотрудничества уже по окончании нынешней кампании.



По информации ESPN, этой опцией Кавани и собирается воспользоваться. А вот если бы решение о досрочном расставании приняли "красные дьяволы", то Эдинсону был бы положен бонус в 2 миллиона евро.



В прошлом месяце отец Кавани назвал конкретные причины, почему его сын настроен уйти из "Юнайтед". Эдинсон не чувствует себя счастливым в Англии и хочет перебраться в Южную Америку поближе к семье, а также обижен на FA, которая ранее в этом сезоне дисквалифицировала его за расизм.



Утверждается, что Кавани "близок как никогда" к расставанию с "Юнайтед". Вице-президент "Боки Хуниорс" Хуан Роман Рикельме лично курирует процесс переговоров, которые находятся в продвинутой стадии.



Добавим, в своих 28 матчах за "дьяволов" 34-летний уругваец забил семь голов и отдал две результативные передачи. Правда, сейчас ветеран не может отличиться уже более двух месяцев.