Сульшер: "Фернандеш забил, видя только одним глазом"

Бруну Фернандеш Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал, что полузащитник Бруну Фернандеш реализовал пенальти в матче Лиги Европы против "Гранады", видя только одним глазом.

В четверг вечером Фернандеш прервал свою шестиматчевую голевую засуху, реализовав 11-метровый на последней минуте основного времени и упрочив победу "красных дьяволов" — 0:2. Голкипер угадал направление удара, но остановить мяч не смог.

Этот пенальти был назначен за фол полузащитника "Гранады" Яна Бриса, который ударил Фернандеша по лицу. Однако даже частичная потеря зрения не помешала гуру 11-метровых подойти к точке.

"Я не видел инцидента. Но я видел его глаз, когда он уходил с поля. Майк Фелан сказал мне, что ему досталось по лицу и что это был чистый пенальти, но я сам этого не видел".

"Его глаз покраснел. Забить, видя только одним глазом, — это тоже навык!" — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Гранада, Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2021 06:00

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  1. bushido 09.04.2021 08:03 # bushido
    Фернандеш тащит горлума и помойку даже с одним глазом.

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  2. j-silver 09.04.2021 07:37 # j-silver
    если бы он забил с закрытыми глазами то да, навык
    а один глаз или два глаза видят в данной ситуации с пенальти вообще пох

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  3. jayspearingagent 09.04.2021 07:01 # jayspearingagent
    Вот забил бы он глазом другое дело! А так я тоже целюсь по воротам одним глазом кхъ

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  4. orkengun 09.04.2021 06:27 # orkengun
    Вот это достижение, я бы так не смог

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