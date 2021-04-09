Сульшер: "Фернандеш забил, видя только одним глазом"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер рассказал, что полузащитник Бруну Фернандеш реализовал пенальти в матче Лиги Европы против "Гранады", видя только одним глазом.

В четверг вечером Фернандеш прервал свою шестиматчевую голевую засуху, реализовав 11-метровый на последней минуте основного времени и упрочив победу "красных дьяволов" — 0:2. Голкипер угадал направление удара, но остановить мяч не смог.



Этот пенальти был назначен за фол полузащитника "Гранады" Яна Бриса, который ударил Фернандеша по лицу. Однако даже частичная потеря зрения не помешала гуру 11-метровых подойти к точке.



"Я не видел инцидента. Но я видел его глаз, когда он уходил с поля. Майк Фелан сказал мне, что ему досталось по лицу и что это был чистый пенальти, но я сам этого не видел".



"Его глаз покраснел. Забить, видя только одним глазом, — это тоже навык!" — цитирует Сульшера Sky Sports.