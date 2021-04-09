МЮ победил "Гранаду" и приблизился к полуфиналу Лиги Европы

Маркус Рэшфорд "Манчестер Юнайтед" приблизился к полуфиналу Лиги Европы, выиграв первый четвертьфинальный матч в гостях у "Гранады" со счетом 0:2.

По сравнению с воскресной победой 2:1 над "Брайтоном" в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Давид Де Хеа, Скотт Мактоминей и Даниэль Джеймс, заменив Дина Хендерсона, Фреда и Эдинсона Кавани.

Первые полчаса матча прошли неторопливо и практически без моментов. "Гранада" ничуть не тушевалась перед столь именитым соперником, а "Юнайтед" не пытался взвинчивать темп.

Тем не менее, гостям хватило одного шанса, чтобы открыть счет. На 31-й минуте Виктор Линделеф сделал верховую передачу по центру через полполя на Маркуса Рэшфорда, который технично принял мяч и ткнул его в угол ворот — 0:1.

Забитый гол встряхнул "Гранаду". Испанская команда смотрелась довольно неплохо в остатке тайма, разыгрывала стандартные положения, а однажды даже попала в штангу, хотя по-настоящему "дьяволов" не напрягала.

Во втором тайме "Гранада" разрывалась между тем, чтобы пойти отыгрываться, и нежеланием рисковать, ведь впереди еще ответный матч.

"Юнайтед" был сосредоточен на сдерживании соперника и пытался использовать свободное пространство, которое порой оставляли хозяева.

Постепенно порыв "Гранады" стал затухать. "Дьяволы" уверенно выглядели в концовке матча, а на 88-й минуте даже заработали пенальти. Бруну Фернандеш пробил через руки голкипера — 0:2.

"Юнайтед" показал весьма осторожный и скучный футбол, однако осечка "Гранады" в концовке матча привела к тому, что испанцы отправляются на "Олд Траффорд" с дефицитом в два гола. Кажется, судьба противостояния уже предрешена.

"Гранада" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 0:2 (0:1)

Голы: Рэшфорд 31, Фернандеш 90 (пен).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу (Теллес 45), Мактоминей, Погба (Матич 74), Джеймс, Гринвуд (Ван де Бек 85), Фернандеш, Рэшфорд (Кавани 66).


Метки Гранада, Лига Европы, Манчестер Юнайтед, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2021 00:00

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  1. imf-tau 09.04.2021 00:17 # imf-tau
    Результат при говноигре в целом норм, главный плюс - мага и шоу недельку отдохнут из-за перебора карт.

    Арс сыграл как тупикал Арс, должно быть 5-1, в итоге 1-1 и может люто аукнуться.

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  2. thegodfather 09.04.2021 00:14 # thegodfather
    Арсеноль как был позорищем англии, когда те в лч сосали от барсы и баварии, так по сей день и остались позорищем.

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  3. roberto-89 09.04.2021 00:13 # roberto-89
    Бедный арс0 (((( так старались и все в пустую (((((

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  4. thegodfather 09.04.2021 00:11 # thegodfather
    Арсенал вуахахахаха

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  5. mafia 09.04.2021 00:09 # mafia
    ормен михайло русскому учит))

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  6. brown-ale 09.04.2021 00:09 # brown-ale
    Куда же без пенки Бруну.

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  7. mancunia-planet 09.04.2021 00:08 # mancunia-planet
    Админ, всего одна описка в тексте статьи, уже неплохо. Прочитал. Всех с победой!)

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  8. roberto-89 09.04.2021 00:07 # roberto-89
    Манки с победой ) но могли ещё лучше

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  9. mancunia-planet 09.04.2021 00:05 # mancunia-planet
    А результат отличный, учитывая, что ответный матч пропустят Шоу, Гваэр и Томини.

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