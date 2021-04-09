МЮ победил "Гранаду" и приблизился к полуфиналу Лиги Европы

"Манчестер Юнайтед" приблизился к полуфиналу Лиги Европы, выиграв первый четвертьфинальный матч в гостях у "Гранады" со счетом 0:2.

По сравнению с воскресной победой 2:1 над "Брайтоном" в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Давид Де Хеа, Скотт Мактоминей и Даниэль Джеймс, заменив Дина Хендерсона, Фреда и Эдинсона Кавани.



Первые полчаса матча прошли неторопливо и практически без моментов. "Гранада" ничуть не тушевалась перед столь именитым соперником, а "Юнайтед" не пытался взвинчивать темп.



Тем не менее, гостям хватило одного шанса, чтобы открыть счет. На 31-й минуте Виктор Линделеф сделал верховую передачу по центру через полполя на Маркуса Рэшфорда, который технично принял мяч и ткнул его в угол ворот — 0:1.



Забитый гол встряхнул "Гранаду". Испанская команда смотрелась довольно неплохо в остатке тайма, разыгрывала стандартные положения, а однажды даже попала в штангу, хотя по-настоящему "дьяволов" не напрягала.



Во втором тайме "Гранада" разрывалась между тем, чтобы пойти отыгрываться, и нежеланием рисковать, ведь впереди еще ответный матч.



"Юнайтед" был сосредоточен на сдерживании соперника и пытался использовать свободное пространство, которое порой оставляли хозяева.



Постепенно порыв "Гранады" стал затухать. "Дьяволы" уверенно выглядели в концовке матча, а на 88-й минуте даже заработали пенальти. Бруну Фернандеш пробил через руки голкипера — 0:2.



"Юнайтед" показал весьма осторожный и скучный футбол, однако осечка "Гранады" в концовке матча привела к тому, что испанцы отправляются на "Олд Траффорд" с дефицитом в два гола. Кажется, судьба противостояния уже предрешена.



"Гранада" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 0:2 (0:1)



Голы: Рэшфорд 31, Фернандеш 90 (пен).



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу (Теллес 45), Мактоминей, Погба (Матич 74), Джеймс, Гринвуд (Ван де Бек 85), Фернандеш, Рэшфорд (Кавани 66).