"Арсенал" упустил победу против "Славии"

Александр Лакасетт "Арсенал" обиднейшим образом упустил победу над "Славией" в первом четверьфинальном матче Лиги Европы, позволив своему сопернику забить ответный гол на исходе компенсированного времени — 1:1.

Наставник "канониров" Микель Артета отреагировал на поражение 0:3 от "Ливерпуля" шестью перестановками в стартовом составе, внедрив в команду Седрика Соареша, Эктора Беллерина, Гранита Джаку, Эмиля Смит-Роу, Букайо Сака и Виллиана.

Первый тайм матча на "Эмирейтс" оказался небогат на события. "Славия" в основном была сосредоточена на сдерживании соперника и с этой задачей справлялась неплохо.

За 45 минут "Арсенал" создал мизер моментов. Александр Лакасетт и Сака пробили мимо, а удар головой Роба Холдинга был переведен через перекладину голкипером.

Второй тайм начался с того, что Виллиан ударом со штрафного сотряс штангу. Вскоре "Славия" ответила убойным моментом, но Бернд Лено ногами отразил удар Яна Борила.

На 62-й минуте Лакасетт обокрал соперника в центральном круге и без помех добрался до чужой штрафной. Александру лишь оставалось попасть по воротам, но его удар пришелся в крестовину. Невероятный промах!

Даже после Лакасетта "Арсенал" не опустил руки, продолжая давить, и в конце концов был вознагражден голом, который соорудили вышедшие на замену игроки. Пьер-Эмерик Обамеянг сделал разрезающую передачу на рывок Николя Пепе, который поставил корпус защитнику, ворвался в штрафную и подсек мяч перед голкипером — 1:0.

Однако победить этим вечером "канонирам" было не суждено. На исходе компенсированного времени розыгрыш гостями углового обернулся скидкой к дальней штанге и ударом головой Томаша Холеша — 1:1.

"Арсенал" был гораздо лучше во втором тайме, когда окончательно пришел в себя после невыразительного первого тайма и создал массу моментов. Однако "Славия" оказалась бережливее к своим шансам, и теперь "канониры" обязаны забивать в ответном матче.

"Арсенал" (Англия) — "Славия" (Чехия) — 1:1 (0:0)

Голы: Пепе 86 — Холеш 90.

"Арсенал": Лено, Беллерин, Холдинг, Габриэль, Соареш, Партей (Эльнени 78), Джака, Сака (Пепе 78), Смит-Роу (Себальос 88), Виллиан (Мартинелли 73), Лакасетт (Обамеянг 78).


Метки Арсенал, Лига Европы, обзор матча, Славия

Автор mihajlo   

Дата 08.04.2021 23:55

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  1. kukuruzzo 09.04.2021 00:10 # kukuruzzo
    В ответном дожмём эту хуету

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  2. mugabe 09.04.2021 00:09 # mugabe
    гг позор британии

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  3. denkik 09.04.2021 00:07 # denkik
    Аукнулись две штанги и куча запоротых моментов. В этом весь современный Арсенал. Столько вложить сил в победу, забить, в конце игры прижаться как мышки к воротам, начать паниковать и обязательно пропустить после какой-нибудь тупости. Эх. Верим в чудо в ответном матче

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  4. mancunia-planet 09.04.2021 00:01 # mancunia-planet
    У МЮ конкурентов не осталось, кроме Славии

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  5. mafia 08.04.2021 23:59 # mafia
    сосалки

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  6. reams 08.04.2021 23:58 # reams
    Когда уже вылетят с турика

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