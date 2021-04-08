"Арсенал" упустил победу против "Славии"

"Арсенал" обиднейшим образом упустил победу над "Славией" в первом четверьфинальном матче Лиги Европы, позволив своему сопернику забить ответный гол на исходе компенсированного времени — 1:1.

Наставник "канониров" Микель Артета отреагировал на поражение 0:3 от "Ливерпуля" шестью перестановками в стартовом составе, внедрив в команду Седрика Соареша, Эктора Беллерина, Гранита Джаку, Эмиля Смит-Роу, Букайо Сака и Виллиана.



Первый тайм матча на "Эмирейтс" оказался небогат на события. "Славия" в основном была сосредоточена на сдерживании соперника и с этой задачей справлялась неплохо.



За 45 минут "Арсенал" создал мизер моментов. Александр Лакасетт и Сака пробили мимо, а удар головой Роба Холдинга был переведен через перекладину голкипером.



Второй тайм начался с того, что Виллиан ударом со штрафного сотряс штангу. Вскоре "Славия" ответила убойным моментом, но Бернд Лено ногами отразил удар Яна Борила.



На 62-й минуте Лакасетт обокрал соперника в центральном круге и без помех добрался до чужой штрафной. Александру лишь оставалось попасть по воротам, но его удар пришелся в крестовину. Невероятный промах!



Даже после Лакасетта "Арсенал" не опустил руки, продолжая давить, и в конце концов был вознагражден голом, который соорудили вышедшие на замену игроки. Пьер-Эмерик Обамеянг сделал разрезающую передачу на рывок Николя Пепе, который поставил корпус защитнику, ворвался в штрафную и подсек мяч перед голкипером — 1:0.



Однако победить этим вечером "канонирам" было не суждено. На исходе компенсированного времени розыгрыш гостями углового обернулся скидкой к дальней штанге и ударом головой Томаша Холеша — 1:1.



"Арсенал" был гораздо лучше во втором тайме, когда окончательно пришел в себя после невыразительного первого тайма и создал массу моментов. Однако "Славия" оказалась бережливее к своим шансам, и теперь "канониры" обязаны забивать в ответном матче.



"Арсенал" (Англия) — "Славия" (Чехия) — 1:1 (0:0)



Голы: Пепе 86 — Холеш 90.



"Арсенал": Лено, Беллерин, Холдинг, Габриэль, Соареш, Партей (Эльнени 78), Джака, Сака (Пепе 78), Смит-Роу (Себальос 88), Виллиан (Мартинелли 73), Лакасетт (Обамеянг 78).