Рюдигер назвал Кепу своим "братом"
Защитник "Челси" Антонио Рюдигер подтвердил, что не держит зла на своего партнера по команде Кепу Аррисабалагу.
Напомним, в минувший понедельник — на следующий день после поражения 2:5 от "Вест Бромвича" — Рюдигер подрался с Кепой на тренировке.
Главный тренер "синих" Томас Тухель был вынужден отправить соотечественника, потерявшего контроль над эмоциями в раздевалку, а позже назвал случившийся конфликт "серьезным".
Накануне вечером Антонио целиком сыграл победный для "Челси" матч Лиги Чемпионов против "Порту" (0:2), а сегодня в инстаграме рассказал правду о своих чувствах к самому дорогому голкиперу в мире.
"Мой брат", — гласит подпись Рюдигера к фото, где он стоит с Кепой в обнимку.
Свое сообщение на испанском языке 28-летний игрок сборной Германии трогательно сопроводил сердечком.
08.04.2021 23:00
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Ох уж эти гейпенсы
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После конфликта выглядит как преувеличение
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Перевод: "Мы немцы"
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