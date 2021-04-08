Рюдигер назвал Кепу своим "братом"

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер подтвердил, что не держит зла на своего партнера по команде Кепу Аррисабалагу.

Напомним, в минувший понедельник — на следующий день после поражения 2:5 от "Вест Бромвича" — Рюдигер подрался с Кепой на тренировке.



Главный тренер "синих" Томас Тухель был вынужден отправить соотечественника, потерявшего контроль над эмоциями в раздевалку, а позже назвал случившийся конфликт "серьезным".



Накануне вечером Антонио целиком сыграл победный для "Челси" матч Лиги Чемпионов против "Порту" (0:2), а сегодня в инстаграме рассказал правду о своих чувствах к самому дорогому голкиперу в мире.



"Мой брат", — гласит подпись Рюдигера к фото, где он стоит с Кепой в обнимку.



Свое сообщение на испанском языке 28-летний игрок сборной Германии трогательно сопроводил сердечком.



