Рюдигер назвал Кепу своим "братом"

Кепа Аррисабалага и Антонио Рюдигер Защитник "Челси" Антонио Рюдигер подтвердил, что не держит зла на своего партнера по команде Кепу Аррисабалагу.

Напомним, в минувший понедельник — на следующий день после поражения 2:5 от "Вест Бромвича" — Рюдигер подрался с Кепой на тренировке.

Главный тренер "синих" Томас Тухель был вынужден отправить соотечественника, потерявшего контроль над эмоциями в раздевалку, а позже назвал случившийся конфликт "серьезным".

Накануне вечером Антонио целиком сыграл победный для "Челси" матч Лиги Чемпионов против "Порту" (0:2), а сегодня в инстаграме рассказал правду о своих чувствах к самому дорогому голкиперу в мире.

"Мой брат", — гласит подпись Рюдигера к фото, где он стоит с Кепой в обнимку.

Свое сообщение на испанском языке 28-летний игрок сборной Германии трогательно сопроводил сердечком.

Сообщение Рюдигера в инстаграме


Метки Аррисабалага, Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.04.2021 23:00

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Последние комментарии:




  1. beowolf 09.04.2021 00:01 # beowolf
    Ох уж эти гейпенсы

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  2. liverbro 08.04.2021 23:47 # liverbro
    После конфликта выглядит как преувеличение

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  3. ganinilyha 08.04.2021 23:02 # ganinilyha
    Перевод: "Мы немцы"

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