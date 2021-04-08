Агент назвал цену Жоржиньо

Агент полузащитника Жоржиньо назвал цену, за которую "Челси" отпустил бы его клиента грядущим летом.

Лишь накануне Жоржиньо в очередной раз продемонстрировал свою важность для "Челси", отметившись роскошной результативной передачей на Мейсона Маунта в матче Лиги Чемпионов против "Порту".



Хорошая игра Жоржиньо за "синих" не препятствует регулярному возникновению слухов насчет возвращения 28-летнего полузащитника в Серию А, а конкретно — в "Наполи". Однако высокая зарплата и трансферная стоимость в 43 миллиона фунтов делают это маловероятным, как считает агент Жоао Сантос.



"Жоржиньо хотел был вернуться в Италию и снова играть в Серии А".



"Если Жоржиньо действительно нужен "Наполи", это может случиться. У него все еще остается два года по контракту с "Челси". На сегодняшний день его цена составляет 50 миллионов евро, плюс у него довольно высокая зарплата в Лондоне. Маловероятно, что Де Лаурентис так сильно потратится".



"Кроме того, как мне кажется, в ближайшие месяцы Марина Грановская и "Челси" предложат ему новый контракт", — сообщил Сантос радиостанции Kiss Kiss.