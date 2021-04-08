Лингард может стать разменной монетой в сделке по Райсу

"Манчестер Юнайтед" может использовать вингера Джесси Лингарда для приобретения полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса грядущим летом.

22-летнего Райса связывали с переходом в "Юнайтед" и раньше, но теперь у "красных дьяволов" появился рычаг давления на "молотобойцев".



Этим рычагом выступает встречный интерес "Вест Хэма" к Лингарду, который проводит в команде Дэвида Мойеса вторую половину нынешнего сезона на правах аренды.



Джесси забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи в восьми матчах за "Вест Хэм", который, естественно, теперь хочет выкупить 28-летнего партнера Райса по сборной Англии.



По информации The Athletic, теперь Лингард может стать разменной монетой в сделке по переходу Райса в "Юнайтед". "Дьяволы" готовы обсудить такую возможность, хотя озвученная ранее прессой цена в 100 млн. фунтов за Деклана может стать проблемой.