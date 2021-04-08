Лингард может стать разменной монетой в сделке по Райсу

Джесси Лингард и Деклан Райс "Манчестер Юнайтед" может использовать вингера Джесси Лингарда для приобретения полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса грядущим летом.

22-летнего Райса связывали с переходом в "Юнайтед" и раньше, но теперь у "красных дьяволов" появился рычаг давления на "молотобойцев".

Этим рычагом выступает встречный интерес "Вест Хэма" к Лингарду, который проводит в команде Дэвида Мойеса вторую половину нынешнего сезона на правах аренды.

Джесси забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи в восьми матчах за "Вест Хэм", который, естественно, теперь хочет выкупить 28-летнего партнера Райса по сборной Англии.

По информации The Athletic, теперь Лингард может стать разменной монетой в сделке по переходу Райса в "Юнайтед". "Дьяволы" готовы обсудить такую возможность, хотя озвученная ранее прессой цена в 100 млн. фунтов за Деклана может стать проблемой.


Метки Вест Хэм, Лингард, Манчестер Юнайтед, Райс

Автор mihajlo   

Дата 08.04.2021 21:00

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