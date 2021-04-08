Минамино не ожидал, что "Ливерпуль" отправит его в "Саутгемптон"

Такуми Минамино Вингер Такуми Минамино признался, что для него стало сюрпризом решение "Ливерпуля" отправить его в аренду в "Саутгемптон".

Отметившись лишь двумя появлениями в стартовом составе "Ливерпуля" в этом сезоне Премьер-Лиги, перед самым закрытием зимнего трансферного окна Минамино отправился в аренду в "Саутгемптон".

Такуми неплохо себя чувствует на "Сент-Мэри", забив два гола в шести матчах и уже сыграв в этом сезоне за "святых" минут в Премьер-Лиге больше, чем за "красных", однако сам переход застал 26-летнего японца врасплох.

"Это случилось в заключительный день трансферного окна, после тренировки. Несколько звонков и дело сделано. Я совершенно этого не ожидал, потому, наверное, был удивлен больше всех, когда мне позвонили".

"Но у меня было хорошее предчувствие. Это была хорошая возможность для меня. Я хотел использовать этот шанс и поэтому перешел сюда", — сообщил Минамино официальному веб-сайту "Саутгемптона".


Метки Ливерпуль, Минамино, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 08.04.2021 20:00

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  1. bes-ter 08.04.2021 20:33 # bes-ter
    Что еще ожидать от клуба которому плевать на ценности , все ради наживы!!
    Зато финалоф много

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