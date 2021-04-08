Мерсон: "Прежде никогда не видел, чтобы "Арсенал" играл так плохо"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон обрушился с критикой на "Арсенал" и главного тренера "канониров" Микеля Артету после поражения 0:3 от "Ливерпуля".

В минувший уикенд "Арсенал" сокрушительно уступил в домашних стенах действующему чемпиону Премьер-Лиги, сыграв совершенно плачевным образом.



Мерсон чувствует, что "канониры" еще никогда не были так плохи, а Артете не хватает смелости, чтобы раскритиковать своих игроков на публику.



"Я еще никогда не видел такой плохой игры, как против "Ливерпуля" на днях. Люди вспоминают о временах Унаи Эмери и о концовке эры Арсна Венгера, но я никогда не видел ничего подобного. Я лишь наблюдал, что они откатывают мяч назад голкиперу, а тот выбивает его куда подальше".



"Когда их обыгрывают, и он (Артета) выходит, чтобы взять вину на себя, он просто поступает противоположным образом, нежели Моуриньо, который критикует своих игроков. Но думает Артета то же самое, что и Моуриньо".



"Моуриньо просто говорит, как есть. Разница между ним и Артетой в том, что один из них давно в игре и выиграл здесь все".



"Он может говорить, как есть, тогда как Артета только в начале своего пути, и он должен говорить правильные вещи перед камерой. Но когда камеры нет, он думает то же самое, что у Моуриньо".



"Арсенал" сыграл недостаточно хорошо против "Ливерпуля". Так плохо еще не было, и Артета знает это", — сообщил Мерсон Sky Sports.