"Вест Хэм" сделает все возможое, чтобы выкупить Лингарда

"Вест Хэм" готов приложить все усилия, чтобы выкупить вингера Джесси Лингарда у "Манчестер Юнайтед" по окончании сезона.

Присоединившись к "Вест Хэму" в январе на правах аренды, 28-летний Лингард забил шесть голов в восьми матчах Премьер-Лиги, что помогло "молотобойцам" подняться в топ-4.



Также своей игрой Джесси заслужил возвращение в сборную Англии после 18-месячного перерыва и, если сохранит такую форму в остатке сезона, будет иметь прекрасные шансы на участие в Евро-2020.



И хотя главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес очень осторожно высказывается насчет постоянного трансфера Лингарда, предлагая дождаться конца сезона, Sky Sports утверждает, что лондонский клуб сделает все возможное, чтобы сохранить Джесси.



Правда, для этого, сообщает издание Daily Mirror, "Вест Хэму" потребуется выложить 30 миллионов фунтов, в которые "Юнайтед" оценивает своего воспитанника.



Естественно, многое будет зависеть и он предпочтений самого Лингарда. Джесси нужно выбрать между родным клубом, где он рискует остаться игроком ротации, и другой командой, где он может может быть первой скрипкой.