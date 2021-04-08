Жоржиньо предостерег "Челси" от "большой ошибки" против "Порту"
Полузащитник "Челси" Жоржиньо предупредил, что его команда может оказаться в беде, если будет думать, что уже гарантировала себе выход в полуфинал Лиги Чемпионов.
Обыграв "Порту" в номинально выездном матче со счетом 0:2 в Севилье накануне, "синие" сделали большой шаг по направлению полуфинальной стадии элитного европейского соревнования.
На следующей неделе, в среду, команды еще раз встретятся на "Рамон Санчес Писхуан", и Жоржиньо надеется, что "Челси" не поддастся самоуспокоенности.
"Все мы счастливы результатом первого матча, но что касается ответного матча, нам нужно оставаться скромными. Нельзя думать, что у нас есть преимущество, потому что это было бы большой ошибкой".
"Нам нужно сохранять спокойствие и концентрацию, потому что в противном случае мы можем оказаться в беде. Нужно быть спокойными, скромными и снова упорно потрудиться, помня о том, что "Порту" — очень хорошая команда, заслуживающая уважения", — цитирует Жоржиньо The Independent.
08.04.2021 17:00
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Последние комментарии:
Жоржиньо сам большая ошибка.
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Какая там сомоуспокоенность. Возили они вчера Челси весь матч. Две ошибки 2 гола
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Лучше думайте как Реал победить, чем перед Порту стелиться. Там реально работать придётся, а не в облаках витать. Иначе Вест Бромвич вам приятным сном покажется.
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