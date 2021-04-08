Фанаты "Ньюкасла" пытаются купить долю в клубе у Эшли

Болельщики "Ньюкасла" решили предпринять амбициозную попытку выкупить часть клуба у Майка Эшли.

Уже несколько лет ситуация на "Сент-Джеймс Парк" остается без изменений: Эшли потерял интерес к клубу и хочет его продать, но не может.



Либо Майк не может договориться с потенциальным покупателем по цене, либо вмешиваются обстоятельства, как это было в прошлом сезоне, когда Премьер-Лига заблокировала сделку британского бизнесмена с Суверенным фондом Саудовской Аравии стоимостью 300 миллионов фунтов.



Как сообщает Sky Sports, теперь инициативу в свои руки решили взять фанаты. Объединение болельщиков "Ньюкасла" The Newcastle United Supporters Trust (NUST), в котором состоит более 14 тысяч членов, объявило сбор средств на покупку доли клуба у Эшли.



NUST надеется, что статус совладельца поможет Объединению влиять на судьбу клуба. Также это обеспечит "сорокам" дополнительный источник финансирования в случае негативного сценария — вылета из Премьер-Лиги.